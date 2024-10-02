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В ОПЕК+ подтвердили приверженность параметрам сделки по снижению добычи

В ОПЕК+ подтвердили приверженность параметрам сделки по снижению добычи - 02.10.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК+ подтвердили приверженность параметрам сделки по снижению добычи

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в среду подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти,... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T17:21+0300

2024-10-02T17:21+0300

2024-10-02T17:36+0300

энергетика

нефть

сделка опек+

добыча нефти

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в среду подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следующая встреча запланирована на 1 декабря, следует из коммюнике альянса. "Он (JMMC - ред.) продолжит следить за соблюдением корректировок добычи, принятых на 37-м совещании всех глав делегаций (ONOMM), состоявшемся 2 июня 2024 года. Комитет также продолжит следить за дополнительными добровольными корректировками добычи, объявленными некоторыми странами-участницами ОПЕК и не-ОПЕК. ...Следующее заседание JMMC (57-е) запланировано на 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что комитет продолжит постоянно оценивать рыночные условия.В официальном коммюнике по итогам заседания мониторингового комитета альянса также сказано, что Ирак, Казахстан и Россия подтвердили, что в сентябре добились полного соответствия добычи нефти графикам компенсации ее перепроизводства в ОПЕК+."В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они достигли полного соответствия целевым уровням и графикам компенсации, представленным на сентябрь. Три страны подтвердили свою твердую приверженность поддержанию полного соответствия целевому уровню и компенсациям в течение всего оставшегося периода действия соглашения", - говорится в сообщении.Отмечается, что окончательные оценки сентябрьских уровней добычи нефти будут основаны на данных вторичных источников, которые будут подготовлены ко второй неделе октября.Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось в среду. Как утверждают источники агентства Рейтер, встреча была сосредоточена на вопросе соблюдения обязательств сокращения добычи нефти, а также на графиках компенсаций Ирака, Казахстана и России.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.

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нефть, сделка опек+, добыча нефти