https://1prime.ru/20241002/opek-851929209.html
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть - 02.10.2024, ПРАЙМ
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть
ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T20:45+0300
2024-10-02T20:45+0300
2024-10-02T20:45+0300
энергетика
опек
нефть
цены
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась. Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться. "В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241002/opek-851922503.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12920bb7622a54cce117952d184de3b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, нефть, цены, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, цены, добыча нефти
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть
ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть до $50
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась.
Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться.
"В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении.
В ОПЕК+ подтвердили приверженность параметрам сделки по снижению добычи