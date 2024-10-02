https://1prime.ru/20241002/opek-851929209.html

ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть

ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть - 02.10.2024, ПРАЙМ

ОПЕК опровергла статью WSJ с якобы предупреждением о падении цен на нефть

ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T20:45+0300

2024-10-02T20:45+0300

2024-10-02T20:45+0300

энергетика

опек

нефть

цены

добыча нефти

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась. Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться. "В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241002/opek-851922503.html

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опек, нефть, цены, добыча нефти