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РСХБ назвал ожидаемый объем финансирования сезонных полевых работ

РСХБ назвал ожидаемый объем финансирования сезонных полевых работ - 02.10.2024, ПРАЙМ

РСХБ назвал ожидаемый объем финансирования сезонных полевых работ

Россельхозбанк (РСХБ) ожидает объем финансирования сезонных полевых работ на уровне 860 миллиардов рублей по итогам 2024 года, сказал председатель правления... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:30+0300

2024-10-02T11:30+0300

2024-10-02T11:39+0300

экономика

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кредит

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) ожидает объем финансирования сезонных полевых работ на уровне 860 миллиардов рублей по итогам 2024 года, сказал председатель правления банка Борис Листов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "В этом году общий объем выдачи по сезонно-полевым работам на сегодня составил уже 600 миллиардов рублей. Это выше темпов 2023 года на 16%. Кредитные средства идут на покупку семян, ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений. По итогам 2024 года ожидаем, что общий объем финансирования составит 860 миллиардов рублей", - сказал Листов. При этом он подчеркнул, что РСХБ является главным кредитором с долей более 70%, а в отдельных регионах является единственным кредитором. "За 24 года нашей работы мы профинансировали отрасль в сумме более 16 триллионов рублей, реализовали вместе с нашими клиентами свыше 6 тысяч инвестиционных проектов. Основные показатели Доктрины продовольственной безопасности исполнены. И очень приятно, что в этом есть заслуга Россельхозбанка", - отметил глава РСХБ. Говоря о финансовых показателях банка, Листов подчеркнул, что несмотря на высокие риски, связанные с кредитованием сельскохозяйственной отрасли, уровень просроченной задолженности с начала года снизился с 3,1 до 2,5%, "что является одним из лучших показателей по качеству портфеля на рынке". Листов отметил, что в 2024 году размер привлеченных средств от населения превысил планку в 2 триллиона рублей, а темпы прироста к итогам 2023 года составили 10%. "То же самое хотел бы сказать и по предприятиям, по корпоративным клиентам. Уровень привлеченных средств от корпоративных клиентов составляет также около 2 триллионов рублей – рост 20%. Все эти средства идут на финансирование агропромышленного комплекса", - добавил он. По его словам, в структуре кредита, выдаваемого предприятиям АПК, в 10 рублях кредита только один рубль государственный, а девять рублей – это средства клиентов банка, "средства предприятий, средства населения, а также ресурсы, привлеченные с финансовых рынков".

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россия, россельхозбанк, кредит