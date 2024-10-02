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Курс рубля усилил снижение против юаня на Московской бирже

Курс рубля усилил снижение против юаня на Московской бирже - 02.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля усилил снижение против юаня на Московской бирже

Курс рубля в первые часы торгов усиливает снижение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы почти за год и подбирается к отметке 13,5 рубля, дорожая... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:58+0300

2024-10-02T13:58+0300

2024-10-02T13:59+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля в первые часы торгов усиливает снижение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы почти за год и подбирается к отметке 13,5 рубля, дорожая уже на 17 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 17 копеек (+1,3%), до 13,45 рубля, что соответствует максимумам с октября прошлого года. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41,9 миллиарда рублей. Слабость рубля – это во многом отголоски начавшегося с июля снижения нефтяных цен, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В среднесрочной перспективе на российскую валюту смотрим умеренно негативно, допускаем попытки рубля окрепнуть", - добавляет он. Поддержку российской валюте может оказать текущий рост нефтяных котировок, компенсирующий негативное влияние общей нестабильности на развивающихся рынках, допускает Владислав Антонов из BitRiver. Так, нефть сейчас дорожает более чем на 3% за баррель сорта Brent, до 76 долларов, во многом из-за очередного обострения на Ближнем Востоке. Что же касается доллара, то он на "внебирже" торгуется по 94,5 рубля. "Уровень 93,4 рубля за доллар был пробит вверх на внебиржевом рынке, и теперь идет борьба за другой уровень сопротивления — 94,4 рубля. После него стоит ожидать ослабления рубля до 98 рублей", - заключает эксперт.

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россия, мосбиржа, рубль