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Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня
Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня - 02.10.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня
Рубль на Московской бирже в среду усилил падение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы за год, подбираясь к уровню 13,5 рубля, следует из данных... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:25+0300
2024-10-02T17:25+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду усилил падение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы за год, подбираясь к уровню 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.10 мск растет на 19 копеек, до 13,47 рубля. Повышение составляет 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,25-13,49 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 64 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 94,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,031 против 7,019 на форексе (премия в 0,2%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню в среду на Московской бирже ощутимо падает против юаня. Китайская валюта продолжает обновлять максимумы с октября прошлого года, подбираясь к ключевой отметке 13,5 рубля. "Локальная поддержка рублю со стороны фискального периода завершилась. Факторы давления очевидно перевешивают – выручка от экспорта сокращается, а импорт восстанавливается, стимулируя спрос на иностранные деньги. В курсе рубля с временным лагом может транслироваться резкое снижение уровня цен на нефть конца лета-начала сентября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Стоимость нефти растет на 3,1%, до 75,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 101,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки, считает Яков Яковлев из УК "Первая". "Краткосрочную поддержку курсу рубля в начавшемся месяце может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца", - добавляет он. Текущий подъем цен на нефть выше 75 долларов за баррель, в случае если он будет более или менее продолжительным, транслируется в курс позднее, минимум через месяц, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Импульс к ослаблению рубля сдерживается высокими ставками в экономике и мерами валютного контроля. В ближайшее время допускаем достижение отметок 13,5 рубля за юань и 94,5 рубля за доллар, после чего валюты могут начать технически корректироваться вниз", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
17:25 02.10.2024
 
Рубль на Мосбирже обновляет минимумы за год против юаня

Рубль на Мосбирже в середине недели обновляет минимумы за год против юаня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду усилил падение против юаня, китайская валюта обновляет максимумы за год, подбираясь к уровню 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.10 мск растет на 19 копеек, до 13,47 рубля. Повышение составляет 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,25-13,49 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 64 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 94,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,031 против 7,019 на форексе (премия в 0,2%).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля к юаню в среду на Московской бирже ощутимо падает против юаня. Китайская валюта продолжает обновлять максимумы с октября прошлого года, подбираясь к ключевой отметке 13,5 рубля.
"Локальная поддержка рублю со стороны фискального периода завершилась. Факторы давления очевидно перевешивают – выручка от экспорта сокращается, а импорт восстанавливается, стимулируя спрос на иностранные деньги. В курсе рубля с временным лагом может транслироваться резкое снижение уровня цен на нефть конца лета-начала сентября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Стоимость нефти растет на 3,1%, до 75,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 101,5 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки, считает Яков Яковлев из УК "Первая".
"Краткосрочную поддержку курсу рубля в начавшемся месяце может оказать налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца", - добавляет он.
Текущий подъем цен на нефть выше 75 долларов за баррель, в случае если он будет более или менее продолжительным, транслируется в курс позднее, минимум через месяц, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Импульс к ослаблению рубля сдерживается высокими ставками в экономике и мерами валютного контроля. В ближайшее время допускаем достижение отметок 13,5 рубля за юань и 94,5 рубля за доллар, после чего валюты могут начать технически корректироваться вниз", - добавляет он.
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