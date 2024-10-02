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Якорный инвестор вошел в книгу заявок паев фонда недвижимости "Рентал ПРО"

Якорный инвестор вошел в книгу заявок паев фонда недвижимости "Рентал ПРО" - 02.10.2024, ПРАЙМ

Якорный инвестор вошел в книгу заявок паев фонда недвижимости "Рентал ПРО"

Крупный инвестор – юридическое лицо вошло в книгу заявок второго раунда продаж паев фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО", сообщил АЭИ "Прайм"... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:40+0300

2024-10-02T11:40+0300

2024-10-02T11:40+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Крупный инвестор – юридическое лицо вошло в книгу заявок второго раунда продаж паев фонда индустриальной недвижимости "Рентал ПРО", сообщил АЭИ "Прайм" представитель УК "А класс капитал", под управлением которой находится фонд.Книга была открыта 26 сентября и закрывается вечером 3 октября. В ней много заявок от инвесторов, которые участвовали в прошедшем в июне 2024 года IPO фонда на Московской бирже. Среди новых инвесторов есть как юридические лица, так и частные инвесторы."Рентал ПРО" привлекает внимание инвесторов, ищущих защитные активы на фоне возможного повышения ключевой ставки до 20%, пояснил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. За счёт своей бизнес-модели фонд позволяет получать прибыль как при росте ключевой ставки, благодаря увеличению рентного дохода, так и при её снижении, за счет роста стоимости активов в составе фонда.Заявленная целевая доходность фонда "Рентал ПРО" - 22% годовых на 10-летнем горизонте. Выплата инвестиционного дохода пайщикам фонда происходит ежемесячно. Паи фонда обращаются на Московской бирже, ликвидность поддерживается маркет-мейкером. Новое размещение должно способствовать дальнейшему росту объема торгов и ликвидности инструмента."Предложение паев "Рентал ПРО" может стать одним из последних крупных размещений на рынке в ближайшее время, учитывая текущие рыночные условия", - полагает Суверов. Высокая ключевая ставка и неопределенность ее динамики существенно сужают возможности для новых сделок на рынках капитала.После закрытия книги заявок на паи "Рентал ПРО" будущее крупных размещений на российском рынке остаётся под вопросом. Из-за сложной рыночной конъюнктуры и возможного повышения ключевой ставки, компании откладывают свои планы на рынках капитала.На этом фоне паи фонда "Рентал ПРО" становятся одной из последних значимых возможностей для инвесторов поучаствовать в новом размещении на ближайшее время, указывают аналитики рынка.

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рентал про, spo, ipo, недвижимость, зпиф, мосбиржа