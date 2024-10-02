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"Часть масштабной битвы". В Британии раскрыли, что произошло в зоне СВО - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Часть масштабной битвы". В Британии раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Часть масштабной битвы". В Британии раскрыли, что произошло в зоне СВО - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Часть масштабной битвы". В Британии раскрыли, что произошло в зоне СВО
Россияйская армия одерживает победу в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:14+0300
2024-10-02T15:14+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияйская армия одерживает победу в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский аналитик Александр Меркурис."Сегодня главной сенсацией стал Угледар, но не стоит упускать из виду тот факт, что этот город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы (за Донбасс. — Прим. Ред.), и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом", — заметил Меркурис.По словам аналитика, у российских военных есть возможность прервать логистику украинских сил в Часовом Яре и Константиновке.Ранее стало известно, что российский флаг уже установлен на администрации Угледара, хотя полное освобождение города еще не произошло. Представители ДНР сообщили, что враг окружен, и освобождение Угледара ожидается в ближайшие дни.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
15:14 02.10.2024
 
"Часть масштабной битвы". В Британии раскрыли, что произошло в зоне СВО

Меркурис: Россия решительно побеждает в масштабной битве в Донбассе

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияйская армия одерживает победу в крупном сражении в Донбассе, частью которого стала битва за Угледар. Об этом в своем блоге на YouTube сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
"Сегодня главной сенсацией стал Угледар, но не стоит упускать из виду тот факт, что этот город представляет собой часть гораздо более масштабной битвы (за Донбасс. — Прим. Ред.), и похоже, что все части этой битвы сейчас выиграли российские войска, и выиграли самым решительным образом", — заметил Меркурис.
По словам аналитика, у российских военных есть возможность прервать логистику украинских сил в Часовом Яре и Константиновке.
Ранее стало известно, что российский флаг уже установлен на администрации Угледара, хотя полное освобождение города еще не произошло. Представители ДНР сообщили, что враг окружен, и освобождение Угледара ожидается в ближайшие дни.
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