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Toyota Motor вложит средства в производителя аэротакси Joby Aviation - 02.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241002/toyota--851921457.html
Toyota Motor вложит средства в производителя аэротакси Joby Aviation
Toyota Motor вложит средства в производителя аэротакси Joby Aviation - 02.10.2024, ПРАЙМ
Toyota Motor вложит средства в производителя аэротакси Joby Aviation
Японский автоконцерн Toyota Motor Corp объявил об инвестициях в размере 500 миллионов долларов в американскую компанию Joby Aviation, производящую электрические | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:57+0300
2024-10-02T16:57+0300
экономика
авто
инвестиции
toyota
аэротакси
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor Corp объявил об инвестициях в размере 500 миллионов долларов в американскую компанию Joby Aviation, производящую электрические аэротакси, сообщили компании в совместном пресс-релизе. "Toyota Motor Corp совместно с Joby Aviation Inc, компанией, разрабатывающей электрические аэротакси для услуг по коммерческим пассажирским перевозкам, сегодня объявили об инвестировании Toyota дополнительных 500 миллионов долларов на сертификацию и коммерческое производство электрического аэротакси Joby Aviation с целью реализации общего видения компаний в области аэромобильности", - говорится в сообщении. Из пресс-релиза следует, что сделка, которая будет осуществлена двумя равными по сумме траншами в виде денежных средств в обмен на обыкновенные акции, подлежит одобрению регулирующими органами и выполнению других условий, в том числе заключению соглашений о сотрудничестве и коммерческих соглашений. Первый транш планируется осуществить позднее в текущем году, второй - в 2025 году. Компании заявляют, что в результате завершения сделки общий объем инвестиций Toyota в Joby Aviation составит 894 миллиардов долларов. По состоянию на 16.41 мск акции Joby Aviation в ходе торгов поднимаются на 11,56%. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
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авто, инвестиции, toyota, аэротакси
Экономика, Авто, инвестиции, Toyota, Аэротакси
16:57 02.10.2024
 
Toyota Motor вложит средства в производителя аэротакси Joby Aviation

Toyota Motor инвестирует $500 миллионов в производителя аэротакси Joby Aviation

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor Corp объявил об инвестициях в размере 500 миллионов долларов в американскую компанию Joby Aviation, производящую электрические аэротакси, сообщили компании в совместном пресс-релизе.
"Toyota Motor Corp совместно с Joby Aviation Inc, компанией, разрабатывающей электрические аэротакси для услуг по коммерческим пассажирским перевозкам, сегодня объявили об инвестировании Toyota дополнительных 500 миллионов долларов на сертификацию и коммерческое производство электрического аэротакси Joby Aviation с целью реализации общего видения компаний в области аэромобильности", - говорится в сообщении.
Из пресс-релиза следует, что сделка, которая будет осуществлена двумя равными по сумме траншами в виде денежных средств в обмен на обыкновенные акции, подлежит одобрению регулирующими органами и выполнению других условий, в том числе заключению соглашений о сотрудничестве и коммерческих соглашений. Первый транш планируется осуществить позднее в текущем году, второй - в 2025 году.
Компании заявляют, что в результате завершения сделки общий объем инвестиций Toyota в Joby Aviation составит 894 миллиардов долларов.
По состоянию на 16.41 мск акции Joby Aviation в ходе торгов поднимаются на 11,56%.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
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