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ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ
ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ - 02.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ
Бойцы Вооруженных сил Украины получили приказ командования отступить из Угледара. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua" со ссылкой на... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:29+0300
2024-10-02T13:29+0300
спецоперация на украине
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всу
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины получили приказ командования отступить из Угледара. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"."Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", - цитирует газета сообщение оперативно-стратегической группировки "Хортица".Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что освобождение Угледара происходит в "считанные дни", и противник находится в серьезном окружении. Владимир Рогов в свою очередь отметил, что российская армия контролирует более половины территории города.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь призвал снять министра обороны Украины Рустема Умерова с должности из-за потери Угледара.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
13:29 02.10.2024
 
ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ

"Страна.ua": ВСУ получили приказ отойти из Угледара

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины получили приказ командования отступить из Угледара. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".
"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", - цитирует газета сообщение оперативно-стратегической группировки "Хортица".
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что освобождение Угледара происходит в "считанные дни", и противник находится в серьезном окружении. Владимир Рогов в свою очередь отметил, что российская армия контролирует более половины территории города.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь призвал снять министра обороны Украины Рустема Умерова с должности из-за потери Угледара.
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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