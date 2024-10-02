https://1prime.ru/20241002/ugledar-851915315.html

ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ

ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ - 02.10.2024, ПРАЙМ

ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ

Бойцы Вооруженных сил Украины получили приказ командования отступить из Угледара. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua" со ссылкой на... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:29+0300

2024-10-02T13:29+0300

2024-10-02T13:29+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины получили приказ командования отступить из Угледара. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua" со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"."Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара", - цитирует газета сообщение оперативно-стратегической группировки "Хортица".Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что освобождение Угледара происходит в "считанные дни", и противник находится в серьезном окружении. Владимир Рогов в свою очередь отметил, что российская армия контролирует более половины территории города.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь призвал снять министра обороны Украины Рустема Умерова с должности из-за потери Угледара.

https://1prime.ru/20241001/ugledar-851893895.html

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