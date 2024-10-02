https://1prime.ru/20241002/vsu-851906753.html

"Не просто в лоб": на Западе восхитились профессионализмом ВС России

"Не просто в лоб": на Западе восхитились профессионализмом ВС России - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Не просто в лоб": на Западе восхитились профессионализмом ВС России

Украинские военные терпят серьезное поражение в Угледаре из-за того, что командование пренебрегло советами вывести солдат из города, подчеркнул британский... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T08:36+0300

2024-10-02T08:36+0300

2024-10-02T08:36+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Украинские военные терпят серьезное поражение в Угледаре из-за того, что командование пренебрегло советами вывести солдат из города, подчеркнул британский эксперт Александр Меркурис. О ходе столкновений он рассказал в своем блоге на YouTube."Я думаю, что решение ВСУ закрепиться в Угледаре было максимально ошибочным. Когда они еще ушли из Марьинки <…> в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной", — объяснил эксперт, добавив, что командование ВСУ должно было предпринять меры сразу после взятия ВС России Новомихайловки весной 2024 года.Меркурис также отметил методичность и продуманность операции, проводимой российскими подразделениями. "Русские не пытались просто идти в лоб, а вместо этого двигались целенаправленно", - заявил эксперт, признав профессионализм руководителей наступления.

https://1prime.ru/20241002/voyska-851906206.html

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