https://1prime.ru/20241002/vsu-851908457.html

"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте

"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал, что Россия превосходит Украину в живой силе и технике, и отметил, что ситуация на фронте остается... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T09:43+0300

2024-10-02T09:43+0300

2024-10-02T09:43+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал, что Россия превосходит Украину в живой силе и технике, и отметил, что ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. Об этом говорится в заявлении генштаба ВСУ в соцсетях."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - следует из сообщения.Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует больше половины Угледара в Донецкой народной республике. В частности, под контролем российских военных находятся западная, южная и восточная части города.По словам Рогова, российская армия находится в значительной преимущественной позиции над противником, который постепенно оттягивает свои силы на северные окраины.

https://1prime.ru/20241001/voyska-851887804.html

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россия, всу