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"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте
"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал, что Россия превосходит Украину в живой силе и технике, и отметил, что ситуация на фронте остается... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:43+0300
2024-10-02T09:43+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал, что Россия превосходит Украину в живой силе и технике, и отметил, что ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. Об этом говорится в заявлении генштаба ВСУ в соцсетях."Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - следует из сообщения.Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует больше половины Угледара в Донецкой народной республике. В частности, под контролем российских военных находятся западная, южная и восточная части города.По словам Рогова, российская армия находится в значительной преимущественной позиции над противником, который постепенно оттягивает свои силы на северные окраины.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
09:43 02.10.2024
 
"Атакует безостановочно". Генштаб ВСУ бьет тревогу из-за ситуации на фронте

Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал, что Россия превосходит Украину в живой силе и технике, и отметил, что ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. Об этом говорится в заявлении генштаба ВСУ в соцсетях.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции", - следует из сообщения.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует больше половины Угледара в Донецкой народной республике. В частности, под контролем российских военных находятся западная, южная и восточная части города.
По словам Рогова, российская армия находится в значительной преимущественной позиции над противником, который постепенно оттягивает свои силы на северные окраины.
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