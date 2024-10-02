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Рост ВВП России замедлился до 2,4 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Рост ВВП России замедлился до 2,4 процента
Рост ВВП России замедлился до 2,4 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП России замедлился до 2,4 процента
Рост ВВП России в августе замедлился до 2,4% в годовом выражении с июльских 3,5%, по итогам января-августа составил 4,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:08+0300
2024-10-02T19:08+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в августе замедлился до 2,4% в годовом выражении с июльских 3,5%, по итогам января-августа составил 4,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в августе 2024 года рост ВВП составил 2,4% год к году после 3,5% год к году в июле... Основная причина – сдвиг "вправо" уборочной кампании в сельском хозяйстве. В целом за восемь месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,2% год к году", - отмечается в документе. В нем также указывается, что в месячном выражении ВВП в августе снизился на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов.
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россия, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
19:08 02.10.2024
 
Рост ВВП России замедлился до 2,4 процента

Минэкономразвития: рост ВВП Росси в августе замедлился до 2,4 процента

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в августе замедлился до 2,4% в годовом выражении с июльских 3,5%, по итогам января-августа составил 4,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2024 года рост ВВП составил 2,4% год к году после 3,5% год к году в июле... Основная причина – сдвиг "вправо" уборочной кампании в сельском хозяйстве. В целом за восемь месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,2% год к году", - отмечается в документе.
В нем также указывается, что в месячном выражении ВВП в августе снизился на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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