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Юань открыл торги 2 октября ростом

Юань открыл торги 2 октября ростом - 02.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 2 октября ростом

Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 6 копеек, до 13,34 рубля.

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мосбиржа, юань