https://1prime.ru/20241002/yuan-851908932.html
Юань открыл торги 2 октября ростом
Юань открыл торги 2 октября ростом - 02.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 2 октября ростом
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:08+0300
2024-10-02T10:08+0300
2024-10-02T10:13+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 6 копеек, до 13,34 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bc75d8cb5c08fc823b07c101fbcd0c60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 2 октября ростом
Курс юаня на старте торгов повышается до 13,34 рубля
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 13,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 6 копеек, до 13,34 рубля.