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Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля - 02.10.2024, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:04+0300
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китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:04 02.10.2024
 
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля

Курс юаня по итогам торгов среды на Мосбирже вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Доллар перешел к росту к евро после выхода статданных в США
18:12
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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