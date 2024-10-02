https://1prime.ru/20241002/yuan-851926185.html

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля - 02.10.2024, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля

Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:04+0300

2024-10-02T19:04+0300

2024-10-02T19:04+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля.

https://1prime.ru/20241002/dollar-851925076.html

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биржевые торги, мосбиржа, юань