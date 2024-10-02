https://1prime.ru/20241002/yuan-851926185.html
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля - 02.10.2024, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля
Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:04+0300
2024-10-02T19:04+0300
2024-10-02T19:04+0300
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню: китайская валюта подорожала до 13,49 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля.
https://1prime.ru/20241002/dollar-851925076.html
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 13,49 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды на Мосбирже вырос на 21 копейку, до 13,49 рубля