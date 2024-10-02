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Курс юаня на Мосбирже подобрался к отметке в 13,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже подобрался к отметке в 13,5 рубля - 02.10.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже подобрался к отметке в 13,5 рубля

Курс рубля заметно снизился к юаню по итогам среды, китайская валюта подобралась к отметке в 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:35+0300

2024-10-02T19:35+0300

2024-10-02T19:35+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс рубля заметно снизился к юаню по итогам среды, китайская валюта подобралась к отметке в 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подскочил на 21 копейку (на 1,59%), до 13,49 рубля. На торгах он двигался в диапазоне 13,25-13,49 рубля. А объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 70 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Сейчас курс с временным лагом может транслировать резкий спад цен на нефть конца августа - начала сентября. Соответственно, то повышение нефтяных котировок, которое мы видим сейчас на фоне роста эскалации на Ближнем Востоке, отразится в качестве поддержки рубля через четыре-шесть недель", - считает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". Так, декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 0,41%, до 73,86 доллара за баррель. "Рубль выглядит более чем неустойчиво. Есть мнение, что банки на "внебирже" сейчас реализуют ожидания как по снижению будущей экспортной выручки, так и вероятного очередного повышения ставки ЦБ", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Сегодня рубль вел себя противоречиво, в свою очередь отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. А на четверг, по её ожиданиям, ориентиром для курса рубля к юаню будет диапазон 13,3-13,8 рубля, доллар может торговаться в интервале 93-96 рублей, евро - в коридоре 103-106 рублей. В четверг ЦБ огласит объемы операций с валютой в октябре. Вероятнее всего, чистые продажи валюты вырастут, что может вкупе с жесткостью его монетарной политики стабилизировать положение российской валюты, предполагает Буйволов. "Наш прогноз до конца недели по курсу рубля к юаню на Московской бирже – 13,2-13,5 рубля, по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) – 93-95 рублей. Отчасти новая фаза рублевого ослабления связана с завершением налогового периода, базово же против нацвалюты работает изменение баланса между сокращающимся экспортом и восстанавливающимся импортом", - заключает он.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань