https://1prime.ru/20241003/analitika-851934223.html

Ослабление рубля набирает темпы

Ослабление рубля набирает темпы - 03.10.2024, ПРАЙМ

Ослабление рубля набирает темпы

Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T08:31+0300

2024-10-03T08:31+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что никак не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ.Индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы на фоне комментариев заместителя председателя Банка России о том, что те решения по ключевой ставке, которые были приняты осенью прошлого года, только сейчас влияют на инфляцию. И то, что инфляция до сих пор не опустилась до 4%, показывает, что надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и более активно.Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), из которых следует, что темпы роста ИПЦ в России на неделе с 24 по 30 сентября ускорились до 0,19% с 0,06% неделей ранее. С начала года и по 30 сентября накопленная инфляция достигла 5,72%, годовая инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Тем не менее ускорение недельной инфляции не позволяет говорить о смягчении инфляционного давления, которое в октябре, скорее всего, сохранится, в том числе на фоне инициативы властей по повышению утилизационного сбора на автомобили.Китайский юань продолжает обновлять максимумы по отношению к российскому рублю с октября 2023 года, поднявшись до 13,5 руб.; с 27 августа 2024 года юань подорожал к рублю на 15% и не показывает признаков замедления роста.Нефтяные котировки повысились на 4% за последние два дня. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что цены на сырую нефть могут упасть до $50 за баррель, если нарушители условий сделки ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи.В азиатском регионе индекс Hang Seng продолжил бурно расти в среду, реагируя на озвученные ранее китайскими властями меры экономического стимулирования. Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку рынку нефти и металлов, что благоприятно для наших экспортёров.Норматив достаточности базового капитала ВТБ (VTBR 86,21 руб., -1,44%) по итогам августа 2024 года опустился до многомесячного минимума, оказавшись ниже, чем у других банков, из-за передачи активов от присоединяемого банка "ФК Открытие". Снижение индикатора негативно влияет на возможности ВТБ по расширению кредитования.Акции Магнита (MGNT 5060,5 руб., -3,57%) продолжили крутое пике, за последние две торговые сессии бумаги упали в общей сложности на 10,5%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Распродажи в бумагах Магнита начались после того, как Тандер, дочерняя структура ретейлера, продлила договор РЕПО, по которому были заложены его акции. По нашей оценке, Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции Ленты и X5 Group.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, rgbi, курсы валют, нефть, акции, hang seng