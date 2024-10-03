Ослабление рубля набирает темпы

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что никак не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ.Индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы на фоне комментариев заместителя председателя Банка России о том, что те решения по ключевой ставке, которые были приняты осенью прошлого года, только сейчас влияют на инфляцию. И то, что инфляция до сих пор не опустилась до 4%, показывает, что надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и более активно.Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), из которых следует, что темпы роста ИПЦ в России на неделе с 24 по 30 сентября ускорились до 0,19% с 0,06% неделей ранее. С начала года и по 30 сентября накопленная инфляция достигла 5,72%, годовая инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Тем не менее ускорение недельной инфляции не позволяет говорить о смягчении инфляционного давления, которое в октябре, скорее всего, сохранится, в том числе на фоне инициативы властей по повышению утилизационного сбора на автомобили.Китайский юань продолжает обновлять максимумы по отношению к российскому рублю с октября 2023 года, поднявшись до 13,5 руб.; с 27 августа 2024 года юань подорожал к рублю на 15% и не показывает признаков замедления роста.Нефтяные котировки повысились на 4% за последние два дня. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что цены на сырую нефть могут упасть до $50 за баррель, если нарушители условий сделки ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи.В азиатском регионе индекс Hang Seng продолжил бурно расти в среду, реагируя на озвученные ранее китайскими властями меры экономического стимулирования. Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку рынку нефти и металлов, что благоприятно для наших экспортёров.Норматив достаточности базового капитала ВТБ (VTBR 86,21 руб., -1,44%) по итогам августа 2024 года опустился до многомесячного минимума, оказавшись ниже, чем у других банков, из-за передачи активов от присоединяемого банка "ФК Открытие". Снижение индикатора негативно влияет на возможности ВТБ по расширению кредитования.Акции Магнита (MGNT 5060,5 руб., -3,57%) продолжили крутое пике, за последние две торговые сессии бумаги упали в общей сложности на 10,5%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Распродажи в бумагах Магнита начались после того, как Тандер, дочерняя структура ретейлера, продлила договор РЕПО, по которому были заложены его акции. По нашей оценке, Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции Ленты и X5 Group.
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс Мосбиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что никак не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ.
Индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы на фоне комментариев заместителя председателя Банка России о том, что те решения по ключевой ставке, которые были приняты осенью прошлого года, только сейчас влияют на инфляцию. И то, что инфляция до сих пор не опустилась до 4%, показывает, что надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и более активно.
Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), из которых следует, что темпы роста ИПЦ в России на неделе с 24 по 30 сентября ускорились до 0,19% с 0,06% неделей ранее. С начала года и по 30 сентября накопленная инфляция достигла 5,72%, годовая инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Тем не менее ускорение недельной инфляции не позволяет говорить о смягчении инфляционного давления, которое в октябре, скорее всего, сохранится, в том числе на фоне инициативы властей по повышению утилизационного сбора на автомобили.
Китайский юань продолжает обновлять максимумы по отношению к российскому рублю с октября 2023 года, поднявшись до 13,5 руб.; с 27 августа 2024 года юань подорожал к рублю на 15% и не показывает признаков замедления роста.
Нефтяные котировки повысились на 4% за последние два дня. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что цены на сырую нефть могут упасть до $50 за баррель, если нарушители условий сделки ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи.
В азиатском регионе индекс Hang Seng продолжил бурно расти в среду, реагируя на озвученные ранее китайскими властями меры экономического стимулирования. Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку рынку нефти и металлов, что благоприятно для наших экспортёров.
Норматив достаточности базового капитала ВТБ (VTBR 86,21 руб., -1,44%) по итогам августа 2024 года опустился до многомесячного минимума, оказавшись ниже, чем у других банков, из-за передачи активов от присоединяемого банка "ФК Открытие". Снижение индикатора негативно влияет на возможности ВТБ по расширению кредитования.
Акции Магнита (MGNT 5060,5 руб., -3,57%) продолжили крутое пике, за последние две торговые сессии бумаги упали в общей сложности на 10,5%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет. Распродажи в бумагах Магнита начались после того, как Тандер, дочерняя структура ретейлера, продлила договор РЕПО, по которому были заложены его акции. По нашей оценке, Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции Ленты и X5 Group.
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