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Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:00+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова."Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны", — отметил Иванов.В издании также обратили внимание на растущий интерес к китайским автомобилям, таким как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Omoda C5.Ранее СМИ также отмечали, что Россия лидирует среди стран с наибольшими объемами импорта китайских автомобилей. С начала 2024 года в Россию было импортировано более 705,5 тысяч автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов.
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россия, авто
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
"Рольф": спрос на гибридные автомобили вырос вдвое
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно
данным аналитического агентства "Автостат" и директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова.
"Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны", — отметил Иванов.
В издании также обратили внимание на растущий интерес к китайским автомобилям, таким как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Omoda C5.
Ранее СМИ также отмечали, что Россия лидирует среди стран с наибольшими объемами импорта китайских автомобилей. С начала 2024 года в Россию было импортировано более 705,5 тысяч автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов.
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