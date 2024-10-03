https://1prime.ru/20241003/avto-851935929.html

Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны

Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны - 03.10.2024, ПРАЙМ

Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны

Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:00+0300

2024-10-03T10:00+0300

2024-10-03T10:12+0300

россия

авто

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова."Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны", — отметил Иванов.В издании также обратили внимание на растущий интерес к китайским автомобилям, таким как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Omoda C5.Ранее СМИ также отмечали, что Россия лидирует среди стран с наибольшими объемами импорта китайских автомобилей. С начала 2024 года в Россию было импортировано более 705,5 тысяч автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241002/avto-851914606.html

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россия, авто