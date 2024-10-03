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Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны
Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:00+0300
2024-10-03T10:12+0300
россия
авто
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова."Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны", — отметил Иванов.В издании также обратили внимание на растущий интерес к китайским автомобилям, таким как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Omoda C5.Ранее СМИ также отмечали, что Россия лидирует среди стран с наибольшими объемами импорта китайских автомобилей. С начала 2024 года в Россию было импортировано более 705,5 тысяч автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
10:00 03.10.2024 (обновлено: 10:12 03.10.2024)
 
Россияне бросились скупать автомобили марок, ушедших из страны

"Рольф": спрос на гибридные автомобили вырос вдвое

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Трафик в автосалонах холдинга "Рольф", осуществляющего параллельный импорт, увеличился на 30 процентов, согласно данным аналитического агентства "Автостат" и директора департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николая Иванова.
"Во-первых, спрос на гибриды и электромобили вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Во-вторых, клиенты стали быстрее принимать решение о покупке автомобилей марок, ушедших из страны", — отметил Иванов.
В издании также обратили внимание на растущий интерес к китайским автомобилям, таким как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Omoda C5.

Ранее СМИ также отмечали, что Россия лидирует среди стран с наибольшими объемами импорта китайских автомобилей. С начала 2024 года в Россию было импортировано более 705,5 тысяч автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов.
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