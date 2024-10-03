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"Автостат" отметил рост продаж новых легковых автомобилей в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Автостат" отметил рост продаж новых легковых автомобилей в России
"Автостат" отметил рост продаж новых легковых автомобилей в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Автостат" отметил рост продаж новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 36,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, примерно до 151 тысячи, сообщается в... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:30+0300
2024-10-03T10:31+0300
россия
автостат
авто
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 36,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, примерно до 151 тысячи, сообщается в пресс-релизе агентства "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам сентября нынешнего года в нашей стране было реализовано 150 879 новых легковых машин, что на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023-го", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидерство на российском рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в начале осени пришлось более 23% от общего объема продаж в натуральном выражении, 34 985 проданных автомобилей, или на шесть меньше, чем в сентябре прошлого года. При этом доля Lada за год снизилась на 8,5%. Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в сентябре разошлись тиражом в 19 725 единиц. На третьей строчке расположился Chery (16 205 машин), за которым следуют еще четыре "китайца" - Geely (16 055), Changan (11 534), Omoda (4 509) и Jetour (3 917 автомобилей). Восьмое место занял белорусский Belgee с показателем 3 657 автомобилей. В десятку также вошли китайские Exeed и Jaecoo (3 607 и 3 027 машин соответственно), добавило агентство. Семь из десяти марок, попавших в число лидеров рынка, продемонстрировали положительную динамику продаж в сентябре. При этом сильнее всех на низкой базе вырос Jetour (в 2,4 раза). А снижение продаж в этой десятке также продемонстрировали Omoda (минус 13,7%) и Exeed (минус 20,2%). В итоге за три первых квартала года в России было продано 1 154 778 новых легковых автомобилей - на 60,9% больше, чем в январе-сентябре годом ранее. Здесь "в плюсе" находятся все бренды: наименьший рыночный рост зафиксирован у Exeed (на 12,4%), а наибольший - у Jetour (в семь раз), подсчитал "Автостат".
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россия, автостат, авто
РОССИЯ, Автостат, Авто
10:30 03.10.2024 (обновлено: 10:31 03.10.2024)
 
"Автостат" отметил рост продаж новых легковых автомобилей в России

"Автостат": продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на до 151 тысячи

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк%Работа завода ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
%Работа завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 36,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, примерно до 151 тысячи, сообщается в пресс-релизе агентства "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам сентября нынешнего года в нашей стране было реализовано 150 879 новых легковых машин, что на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023-го", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерство на российском рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в начале осени пришлось более 23% от общего объема продаж в натуральном выражении, 34 985 проданных автомобилей, или на шесть меньше, чем в сентябре прошлого года. При этом доля Lada за год снизилась на 8,5%.
Среди иностранных брендов лучшим оказался Haval, автомобили которого в сентябре разошлись тиражом в 19 725 единиц. На третьей строчке расположился Chery (16 205 машин), за которым следуют еще четыре "китайца" - Geely (16 055), Changan (11 534), Omoda (4 509) и Jetour (3 917 автомобилей). Восьмое место занял белорусский Belgee с показателем 3 657 автомобилей. В десятку также вошли китайские Exeed и Jaecoo (3 607 и 3 027 машин соответственно), добавило агентство.
Семь из десяти марок, попавших в число лидеров рынка, продемонстрировали положительную динамику продаж в сентябре. При этом сильнее всех на низкой базе вырос Jetour (в 2,4 раза). А снижение продаж в этой десятке также продемонстрировали Omoda (минус 13,7%) и Exeed (минус 20,2%).
В итоге за три первых квартала года в России было продано 1 154 778 новых легковых автомобилей - на 60,9% больше, чем в январе-сентябре годом ранее. Здесь "в плюсе" находятся все бренды: наименьший рыночный рост зафиксирован у Exeed (на 12,4%), а наибольший - у Jetour (в семь раз), подсчитал "Автостат".
 
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