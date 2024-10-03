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Автоэксперт назвал пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать

Автоэксперт назвал пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать - 03.10.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать

На авторынке России представлен ряд дешевых седанов, покупать которые не стоит, передает "Российская газета" со ссылкой на главу отдела оценки колесной техники... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T11:11+0300

2024-10-03T11:11+0300

2024-10-03T11:11+0300

россия

авто

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На авторынке России представлен ряд дешевых седанов, покупать которые не стоит, передает "Российская газета" со ссылкой на главу отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.Первым в списке является Lifan Solano, который страдает от низкого качества сборки и материалов. Тонкий кузов и плохое лакокрасочное покрытие приводят к быстрой коррозии, особенно в нижних частях дверей и арках. Также отмечены проблемы со слабой электропроводкой.Второй автомобиль — Daewoo Nexia, который быстро подвержен гниению. Хотя двигатели в целом надежны, у них низкий ресурс газораспределительного механизма, а кузов имеет низкую коррозионную стойкость.Не обошли вниманием и Citroen C5, у которого турбодвигатель 1,6 л имеет ресурс всего 200 тыс. километров. Электросистема модели чувствительна к влаге, и найти кузовные детали может быть сложно.Datsun on-DO также не рекомендуется к приобретению, так как у него нестабильное качество сборки и сопутствующих комплектующих. Лакокрасочное покрытие быстро теряет стойкость, а в подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники и шаровые опоры.

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россия, авто