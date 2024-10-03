Автоэксперт назвал пять бюджетных седанов, которые лучше не покупать
"РГ": от покупки седанов Lifan Solano и Daewoo Nexia лучше отказаться
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На авторынке России представлен ряд дешевых седанов, покупать которые не стоит, передает "Российская газета" со ссылкой на главу отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.
Первым в списке является Lifan Solano, который страдает от низкого качества сборки и материалов. Тонкий кузов и плохое лакокрасочное покрытие приводят к быстрой коррозии, особенно в нижних частях дверей и арках. Также отмечены проблемы со слабой электропроводкой.
Второй автомобиль — Daewoo Nexia, который быстро подвержен гниению. Хотя двигатели в целом надежны, у них низкий ресурс газораспределительного механизма, а кузов имеет низкую коррозионную стойкость.
Не обошли вниманием и Citroen C5, у которого турбодвигатель 1,6 л имеет ресурс всего 200 тыс. километров. Электросистема модели чувствительна к влаге, и найти кузовные детали может быть сложно.
Datsun on-DO также не рекомендуется к приобретению, так как у него нестабильное качество сборки и сопутствующих комплектующих. Лакокрасочное покрытие быстро теряет стойкость, а в подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники и шаровые опоры.
Второй автомобиль — Daewoo Nexia, который быстро подвержен гниению. Хотя двигатели в целом надежны, у них низкий ресурс газораспределительного механизма, а кузов имеет низкую коррозионную стойкость.
Не обошли вниманием и Citroen C5, у которого турбодвигатель 1,6 л имеет ресурс всего 200 тыс. километров. Электросистема модели чувствительна к влаге, и найти кузовные детали может быть сложно.
Datsun on-DO также не рекомендуется к приобретению, так как у него нестабильное качество сборки и сопутствующих комплектующих. Лакокрасочное покрытие быстро теряет стойкость, а в подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники и шаровые опоры.