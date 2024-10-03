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Представители России и Киргизии обсудили банковское сотрудничество - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Представители России и Киргизии обсудили банковское сотрудничество
Представители России и Киргизии обсудили банковское сотрудничество - 03.10.2024, ПРАЙМ
Представители России и Киргизии обсудили банковское сотрудничество
Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев обсудил с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной сотрудничество двух стран в банковской и... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:47+0300
2024-10-03T12:47+0300
россия
киргизия
банки
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БИШКЕК, 3 окт - ПРАЙМ. Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев обсудил с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной сотрудничество двух стран в банковской и финансовой сферах, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского МИД. "Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации К.К. Боконтаева с Председателем Центрального банка России Э.С. Набиуллиной и Первым заместителем председателя В.В. Чистюхиным. В ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых ранее по итогам переговоров руководства двух стран, а также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития кыргызско-российских отношений, в том числе в банковской и финансовой сфере", - говорится в сообщении. Боконтаев отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер, Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии, а также подчеркнул важность взаимодействия двух стран в рамках ЕАЭС. "В завершении беседы, стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии и укреплении отношений между двумя странами. Встреча прошла в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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россия, киргизия, банки, эльвира набиуллина
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина
12:47 03.10.2024
 
Представители России и Киргизии обсудили банковское сотрудничество

МИД: посол Киргизии в РФ обсудил с Набиуллиной сотрудничество в банковской сфере

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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БИШКЕК, 3 окт - ПРАЙМ. Посол Киргизии в России Кубанычбек Боконтаев обсудил с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной сотрудничество двух стран в банковской и финансовой сферах, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского МИД.
"Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации К.К. Боконтаева с Председателем Центрального банка России Э.С. Набиуллиной и Первым заместителем председателя В.В. Чистюхиным. В ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых ранее по итогам переговоров руководства двух стран, а также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития кыргызско-российских отношений, в том числе в банковской и финансовой сфере", - говорится в сообщении.
Боконтаев отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер, Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии, а также подчеркнул важность взаимодействия двух стран в рамках ЕАЭС.
"В завершении беседы, стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии и укреплении отношений между двумя странами. Встреча прошла в атмосфере дружелюбия, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
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