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"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ
"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ
На фронте складывается тяжелая ситуация, которая решительно отличается от заявлений украинского командования, рассказал отставной генерал, бывший заместитель... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:15+0300
2024-10-03T14:15+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На фронте складывается тяжелая ситуация, которая решительно отличается от заявлений украинского командования, рассказал отставной генерал, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос."Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - подчеркнул военный в эфире YouTube-канала бывшего депутата Рады Борислава Березы.Он также отметил, что слова командиров ВСУ никак не соотносятся с реальным положением дел. При этом некоторым частям армии грозит полное исчезновение, потому что у ВСУ не остается людей и других ресурсов для дальнейших атак и даже обороны."Некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - заключил Кривонос.
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украина, россия, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
14:15 03.10.2024
 
"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ

Генерал Кривонос: только чудо может спасти Украину на данном этапе

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На фронте складывается тяжелая ситуация, которая решительно отличается от заявлений украинского командования, рассказал отставной генерал, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.
"Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - подчеркнул военный в эфире YouTube-канала бывшего депутата Рады Борислава Березы.
Он также отметил, что слова командиров ВСУ никак не соотносятся с реальным положением дел. При этом некоторым частям армии грозит полное исчезновение, потому что у ВСУ не остается людей и других ресурсов для дальнейших атак и даже обороны.
"Некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - заключил Кривонос.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУ
 
 
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