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"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ

"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Некому, нечем, негде воевать". На Украине признали провал ВСУ

На фронте складывается тяжелая ситуация, которая решительно отличается от заявлений украинского командования, рассказал отставной генерал, бывший заместитель... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:15+0300

2024-10-03T14:15+0300

2024-10-03T14:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На фронте складывается тяжелая ситуация, которая решительно отличается от заявлений украинского командования, рассказал отставной генерал, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос."Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране, - подчеркнул военный в эфире YouTube-канала бывшего депутата Рады Борислава Березы.Он также отметил, что слова командиров ВСУ никак не соотносятся с реальным положением дел. При этом некоторым частям армии грозит полное исчезновение, потому что у ВСУ не остается людей и других ресурсов для дальнейших атак и даже обороны."Некому воевать, нечем воевать, негде воевать", - заключил Кривонос.

https://1prime.ru/20241003/oruzhie-851940691.html

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украина, россия, всу