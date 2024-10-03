https://1prime.ru/20241003/issledovanie-851931715.html

Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"

Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку" - 03.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"

Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, выяснили для РИА Новости аналитики... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T05:13+0300

2024-10-03T05:13+0300

2024-10-03T05:13+0300

наличные деньги

россия

исследование

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз... 27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%. Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане", - подсчитали авторы исследования. Согласно исследованию, 54% россиян обычно носят с собой наличные, причем чаще это мужчины, чем женщины. При этом 19% отказались от ответа. Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (58% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (61%). Отмечается, что 37% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% - более 20 тысяч. Среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, - каждый пятый (22%). Исследование проводилось с 30 сентября по 1 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://1prime.ru/20241001/restoran-851879370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наличные деньги, россия, исследование