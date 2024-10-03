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Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку" - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"
Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"
Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, выяснили для РИА Новости аналитики... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T05:13+0300
2024-10-03T05:13+0300
наличные деньги
россия
исследование
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз... 27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%. Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане", - подсчитали авторы исследования. Согласно исследованию, 54% россиян обычно носят с собой наличные, причем чаще это мужчины, чем женщины. При этом 19% отказались от ответа. Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (58% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (61%). Отмечается, что 37% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% - более 20 тысяч. Среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, - каждый пятый (22%). Исследование проводилось с 30 сентября по 1 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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наличные деньги, россия, исследование
наличные деньги, РОССИЯ, исследование
05:13 03.10.2024
 
Исследование: четверть россиян предпочитают не носить с собой "наличку"

SuperJob: каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Более четверти россиян (27%) вообще не носят с собой наличных денег, а среди тех, кто младше 34 лет, эта доля достигает 33%, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Количество россиян, отказавшихся от наличных карманных денег, за 14 лет выросло в 9 раз... 27% граждан вообще не имеют наличных в кармане, в 2010 году таких было только 3%. Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане", - подсчитали авторы исследования.
Согласно исследованию, 54% россиян обычно носят с собой наличные, причем чаще это мужчины, чем женщины. При этом 19% отказались от ответа. Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (58% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (61%).
Отмечается, что 37% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% - более 20 тысяч. Среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, - каждый пятый (22%).
Ресторан сети быстрого питания Вкусно и точка - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Исследование: почти треть россиян едят исключительно дома
1 октября, 07:20
Исследование проводилось с 30 сентября по 1 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
 
наличные деньгиРОССИЯисследование
 
 
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