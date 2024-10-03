https://1prime.ru/20241003/kurs-851948467.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 октября - 03.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,94 копейки, до 13,4808 рубля, курс доллара - на 52,08 копейки, до 95,0262 рубля, курс... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:44+0300
2024-10-03T17:44+0300
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,94 копейки, до 13,4808 рубля, курс доллара - на 52,08 копейки, до 95,0262 рубля, курс евро - на 41,83 копейки, до 104,8664 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 октября
ЦБ: курс доллара на 4 октября — 95,03 руб, евро — 104,87 руб, юаня — 13,48 руб
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,94 копейки, до 13,4808 рубля, курс доллара - на 52,08 копейки, до 95,0262 рубля, курс евро - на 41,83 копейки, до 104,8664 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей