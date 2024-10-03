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Цены на нефть продолжили рост на фоне событий на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили рост на фоне событий на Ближнем Востоке - 03.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть продолжили рост на фоне событий на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть продолжают рост среды в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T08:12+0300

2024-10-03T08:12+0300

2024-10-03T08:14+0300

энергетика

нефть

цены

ближний восток

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают рост среды в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,22%, до 74,8 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,36%, до 71,05 доллара. Днем ранее стоимость одного барреля марки Brent впервые с 3 сентября превышала 76 долларов на напряженности на Ближнем Востоке. При этом по итогам торгов среды нефть Brent прибавила в цене 0,28%, а WTI - 0,39%. Ранее СМИ сообщали, что США и Израиль обсуждают возможность удара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Йемене и Сирии в качестве ответа на иранский ракетный обстрел территории Израиля. "Трейдеры, сворачивающие короткие позиции, могут подтолкнуть цены на нефть к росту на фоне увеличения премии за военный риск", - пишет аналитик Bloomberg Intelligence Хеник Фунг (Henik Fung), имеющий в виду инвесторов, отказывающихся от ставок на падение цен. "В краткосрочной перспективе WTI может вновь достичь отметки в 80 долларов", - добавил эксперт. По оценкам Citigroup Inc., которые приводит агентство Блумберг, крупный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 миллиона баррелей в день. Аналитики, включая Франческо Марточчиа (Francesco Martoccia), в своей записке утверждают, что если Израиль нанесет удар по второстепенной инфраструктуре, например, по объектам нефтепереработки, то может быть потеряно от 300 000 до 450 000 баррелей добычи. Также днем ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. Кроме того, Ирак, Казахстан и Россия подтвердили, что в сентябре добились полного соответствия добычи нефти графикам компенсации ее перепроизводства в ОПЕК+.

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нефть, цены, ближний восток