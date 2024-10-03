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Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель - 03.10.2024, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель

Мировые цены на нефть заметно ускорили темпы роста в четверг, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 3 сентября превысила 77 долларов, следует из данных | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:35+0300

2024-10-03T17:35+0300

2024-10-03T17:51+0300

экономика

нефть

brent

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно ускорили темпы роста в четверг, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 3 сентября превысила 77 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.42 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,76% - до 76,68 доллара за баррель, минутами ранее показатель превышал 77 долларов - впервые с 3 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 4,17%, до 73,02 доллара.Аналитики обеспокоены геополитической ситуацией в мире и считают, что усиление конфликтов между государствами может отразиться на поставках нефти и нефтепродуктов."Вероятность перебоев в поставках из Ирана и не только возрастает по мере усиления боевых действий", - цитирует портал MarketWatch главного экономиста Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).

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нефть, brent