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"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ
"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ
Житель приграничья смог спастись ползком от украинского военного, который в упор расстрелял его автомобиль. Об этом СК России рассказала свидетельница. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T08:56+0300
2024-10-03T08:56+0300
2024-10-03T08:56+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Житель приграничья смог спастись ползком от украинского военного, который в упор расстрелял его автомобиль. Об этом СК России рассказала свидетельница.Женщина сообщила, что житель Курской области хотел эвакуироваться из слободы Гончаровки Суджанского района на своем автомобиле, однако попал под обстрел украинских солдат."Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - прим. ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком", - поделилась жительница Курской области, отметив, что у мужчины были зафиксированы множественные ранение.
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всу, жители
Спецоперация на Украине, ВСУ, Жители
"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ
Очевидица: мужчина в Курской области ползком спасся от ВСУ, стрелявших по машине
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Житель приграничья смог спастись ползком от украинского военного, который в упор расстрелял его автомобиль. Об этом СК России рассказала свидетельница.
Женщина сообщила, что житель Курской области хотел эвакуироваться из слободы Гончаровки Суджанского района на своем автомобиле, однако попал под обстрел украинских солдат.
"Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - прим. ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком", - поделилась жительница Курской области, отметив, что у мужчины были зафиксированы множественные ранение.
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области