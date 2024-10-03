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"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ

"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Ползком": куряне рассказали о своем спасении от обстрелов ВСУ

Житель приграничья смог спастись ползком от украинского военного, который в упор расстрелял его автомобиль. Об этом СК России рассказала свидетельница. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T08:56+0300

2024-10-03T08:56+0300

2024-10-03T08:56+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Житель приграничья смог спастись ползком от украинского военного, который в упор расстрелял его автомобиль. Об этом СК России рассказала свидетельница.Женщина сообщила, что житель Курской области хотел эвакуироваться из слободы Гончаровки Суджанского района на своем автомобиле, однако попал под обстрел украинских солдат."Встретила знакомого в больнице, он за справкой пришел, и он рассказал, как уезжал: "Я доехал до самолета (памятника - прим. ред.) на выезде,... и там стоял украинский бандер и начал расстреливать машину. Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком", - поделилась жительница Курской области, отметив, что у мужчины были зафиксированы множественные ранение.

https://1prime.ru/20240902/vsu-851270457.html

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всу, жители