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Совокупные выплаты по ОСАГО в России за выросли на 15 процентов

Совокупные выплаты по ОСАГО в России за выросли на 15 процентов - 03.10.2024, ПРАЙМ

Совокупные выплаты по ОСАГО в России за выросли на 15 процентов

Совокупные выплаты по ОСАГО в РФ за январь-август выросли на 15% относительно показателя того же периода годом ранее, до 128,3 миллиарда рублей, говорится в... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:39+0300

2024-10-03T15:39+0300

2024-10-03T15:39+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Совокупные выплаты по ОСАГО в РФ за январь-август выросли на 15% относительно показателя того же периода годом ранее, до 128,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. "По итогам восьми месяцев 2024 года совокупные выплаты по ОСАГО выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 128,3 миллиарда рублей (111,5 миллиарда рублей в 2023 году). В то же время средняя выплата по ОСАГО в августе 2024 года составила 119 305 рублей, в августе 2023 года этот показатель был 90 952 рубля (плюс 31% к показателю годом ранее)", - говорится в сообщении. Общая средняя выплата за весь период составила 97,7 тысячи рублей, это выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 13% (86,3 тысячи рублей в августе 2023 года), добавляется там же. Средняя страховая премия в августе составила 7 647 рублей, она снизилась на 3,1% по сравнению со средней премией в августе прошлого года, или на 244 рубля. По итогу января-августа общая средняя премия составила 7 658 рублей, что меньше на 1,4%, чем средняя премия за аналогичный период в прошлом году (7 768 рублей), указывается там же. "Тенденция к снижению размера средней премии и росту выплат отмечалась на протяжении 2023 года и продолжается в 2024 году. Рост средней выплаты влияет на размер средней премии по ОСАГО... Следует отметить, что несмотря на то, что выплаты стали выше, средняя премия не растет", - говорит Уфимцев. "Здесь, конечно, работает индивидуализация тарифов, благодаря которой увеличивается конкуренция за безубыточного клиента. Но важно также стремиться к увеличению доли натурального возмещения по ОСАГО, которая по сравнению с предыдущими годами упала почти в три раза", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, осаго, страховые выплаты