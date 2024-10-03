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В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома

В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома - 03.10.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома

Действующий американский президент Джо Байден надеется на взвешенный ответ израильской стороны на обстрел ее территорий Ираном, рассказал телеканал CNN,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T07:49+0300

2024-10-03T07:49+0300

2024-10-03T07:49+0300

политика

джо байден

израиль

иран

сша

ракетный удар

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден надеется на взвешенный ответ израильской стороны на обстрел ее территорий Ираном, рассказал телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации главы Белого дома."Байден надеется, что Израиль примет взвешенный подход, который позволит ему одновременно сохранить право на ответный удар и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и полномасштабную войну в регионе", - утверждает источник.Американский чиновник также подчеркнул, что США не намерены ограничивать Тель-Авив в ответных действиях.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.

https://1prime.ru/20241002/udary-851917802.html

израиль

иран

сша

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джо байден, израиль, иран, сша, ракетный удар