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В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома
В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома - 03.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома
Действующий американский президент Джо Байден надеется на взвешенный ответ израильской стороны на обстрел ее территорий Ираном, рассказал телеканал CNN,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T07:49+0300
2024-10-03T07:49+0300
политика
джо байден
израиль
иран
сша
ракетный удар
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден надеется на взвешенный ответ израильской стороны на обстрел ее территорий Ираном, рассказал телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации главы Белого дома."Байден надеется, что Израиль примет взвешенный подход, который позволит ему одновременно сохранить право на ответный удар и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и полномасштабную войну в регионе", - утверждает источник.Американский чиновник также подчеркнул, что США не намерены ограничивать Тель-Авив в ответных действиях.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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израиль
иран
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джо байден, израиль, иран, сша, ракетный удар
Политика, Джо Байден, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, ракетный удар
07:49 03.10.2024
 
В США рассказали, какой ответ Израиля станет выгодным для Белого дома

CNN: Байден ожидает взвешенного ответа Израиля на обстрел со стороны Ирана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден надеется на взвешенный ответ израильской стороны на обстрел ее территорий Ираном, рассказал телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации главы Белого дома.
"Байден надеется, что Израиль примет взвешенный подход, который позволит ему одновременно сохранить право на ответный удар и избежать действий, которые могут спровоцировать дальнейшее возмездие и полномасштабную войну в регионе", - утверждает источник.
Американский чиновник также подчеркнул, что США не намерены ограничивать Тель-Авив в ответных действиях.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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ПолитикаДжо БайденИЗРАИЛЬИРАНСШАракетный удар
 
 
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