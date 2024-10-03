https://1prime.ru/20241003/poterya-851952314.html
"Исчезли с поля боя". В США рассказали о чувствительной потере для ВСУ
"Исчезли с поля боя". В США рассказали о чувствительной потере для ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Исчезли с поля боя". В США рассказали о чувствительной потере для ВСУ
ВСУ могли уже утратить большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое мнение выразил советник Пентагона в отставке... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T23:51+0300
2024-10-03T23:51+0300
2024-10-03T23:51+0300
спецоперация на украине
украина
военная помощь украине
всу
himars
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_0:0:4092:2302_1920x0_80_0_0_6056ae1ba92c121060e3135dc56f3101.jpg
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. ВСУ могли уже утратить большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое мнение выразил советник Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.По его словам, российские войска выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые Запад передал Украине."Сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя", — заявил Макгрегор.Он также отметил, что на украинском театре военных действий рушатся линии фронта, а последние очаги сопротивления ВСУ подвергаются мощным атакам.Вооруженные силы РФ в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по такой инфраструктуре противника, как объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи ВСУ.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241003/vsu-851944701.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_550:0:3619:2302_1920x0_80_0_0_730e39eaf8a363222386d504dc1c80cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, военная помощь украине, всу, himars, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, военная помощь Украине, ВСУ, HIMARS, ВС РФ
"Исчезли с поля боя". В США рассказали о чувствительной потере для ВСУ
Макгрегор: ВСУ могли потерять большую часть систем HIMARS
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ.
ВСУ могли уже утратить большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такое мнение выразил советник Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway
.
По его словам, российские войска выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые Запад передал Украине.
"Сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя", — заявил Макгрегор.
Он также отметил, что на украинском театре военных действий рушатся линии фронта, а последние очаги сопротивления ВСУ подвергаются мощным атакам.
Вооруженные силы РФ в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по такой инфраструктуре противника, как объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи ВСУ.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Ничто не поможет". На Украине сделали дерзкое заявление о ВСУ