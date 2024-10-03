https://1prime.ru/20241003/rubl-851949169.html

Рубль на Мосбирже пытается частично отыграть потери к юаню

Рубль на Мосбирже пытается частично отыграть потери к юаню - 03.10.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже пытается частично отыграть потери к юаню

Рубль на Московской бирже в четверг пытается частично отыграть потери к юаню: китайская валюта после тестирования уровня 13,5 рубля опустилась немного ниже,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:05+0300

2024-10-03T18:05+0300

2024-10-03T18:05+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в четверг пытается частично отыграть потери к юаню: китайская валюта после тестирования уровня 13,5 рубля опустилась немного ниже, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.36 мск снижается на 3 копейки - до 13,47 рубля. Снижение составляет 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,39-13,57 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 74,1 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,25 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,071 против 7,019 на форексе (премия в 0,1%). РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ПОДРАСТИ Китайская валюта в четверг утром обновила максимум с октября прошлого года, превысив уровень 13,5 рубля. Однако затем юань сполз вниз после публикации анонса Минфина по ежемесячным покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Согласно сообщению ведомства, Минфин РФ продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день. С 6 сентября по 4 октября Минфин также покупает валюту, направляя на эти цели по 8,2 миллиарда рублей в день (всего 172,9 миллиарда). ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств ФНБ, причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором вырастет в 26,5 раза: до 5,3 миллиарда с 0,2 миллиарда рублей в день. При этом внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Нефть дорожает на 3,8% - до 76,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,3%, до 101,9 пункта. ПРОГНОЗЫ "Последний виток слабости рубля происходил в условиях китайских выходных и ухудшения ликвидности. Увеличение нетто-продаж валюты Центробанком в октябре, рост обязательств экспортеров в октябрьский налоговый период и отдельные выплаты дивидендов вкупе с ожиданиями дальнейшего повышения ставки ЦБ способны стабилизировать рубль в ближайшие недели и позволить ему немного укрепиться", - комментирует Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". Его курсовые ожидания на четвертый квартал - 90-95 рублей за доллар и 12,8-13,5 рубля за юань. "Мы склонны полагать, что рубль вскоре стабилизируется и отыграет часть потерь. Этому может поспособствовать то, что с 7 октября по 6 ноября, с учетом отложенных операций ЦБ, ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила составит 5,3 миллиарда рублей против символических 200 миллионов рублей в сентябре", - говорит и Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Он отмечает, что одновременно накапливается и эффект от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ - рублевые сбережения сохраняют высокую привлекательность, а кредитование, в том числе под импорт, охлаждается, что в свою очередь гасит часть спроса на иностранную валюту.

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биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют