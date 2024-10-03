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Курс рубля к юаню на Мосбирже показал небольшой рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал небольшой рост - 03.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже показал небольшой рост

Рубль на Московской бирже в четверг притормозил в падении последних недель и повысился против юаня, который с утра успел протестировать уровень 13,5 рубля,... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T22:44+0300

2024-10-03T22:44+0300

2024-10-03T22:44+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в четверг притормозил в падении последних недель и повысился против юаня, который с утра успел протестировать уровень 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,46 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 75,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,14 рубля. РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В ПАДЕНИИ Курс рубля в четверг на Московской бирже немного повысился против юаня, в целом притормозив в падении последних недель. При этом китайская валюта сразу с утра обновила максимум с октября прошлого года, превысив ключевой уровень 13,5 рубля. Однако затем она сползла ниже него. Психологический фон для этого создавали новости от Минфина по поводу сокращения ежемесячных покупок валюты ведомством в рамках бюджетного правила. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 октября по 6 ноября направит на покупку валюты 71,8 миллиарда рублей, по 3,1 миллиарда рублей в день. С 6 сентября по 4 октября Минфин РФ также осуществляет покупку валюты, направляя на эти цели по 8,2 миллиарда рублей в день (всего 172,9 миллиарда). ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором вырастет в 26,5 раза: с 0,2 миллиарда рублей в день до 5,3 миллиарда. "Поддержка рублю пришла от сообщений, что с 7 октября ежедневный объем продажи валюты в рамках бюджетного правила вырастет до 5,3 миллиарда рублей после символических 0,2 миллиарда в сентябре. Кроме того, накапливается эффект от высокой ключевой ставки ЦБ РФ", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 22.12 мск росла на 5,3%, до 77,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 102 пунктов. ПРОГНОЗЫ Влияние на рубль выросшей в последние дни (из-за геополитики) стоимости нефти в значительной степени сглажено благодаря бюджетному правилу, считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". "Однако связь прослеживается через опосредованные факторы - например, через изменения объемов продаж валютной выручки экспортерами", - добавляет он. В последний рабочий день недели юань может торговаться на Мосбирже в коридоре 13,3-13,7 рубля, доллар на "внебирже" может тестировать значения выше 95 рублей, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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мосбиржа, биржевые торги, юань, курсы валют