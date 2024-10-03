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Траты ЕС на нефтепродукты резко подскочили после введения санкций против РФ - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241003/sanktsii-851931391.html
Траты ЕС на нефтепродукты резко подскочили после введения санкций против РФ
Траты ЕС на нефтепродукты резко подскочили после введения санкций против РФ - 03.10.2024, ПРАЙМ
Траты ЕС на нефтепродукты резко подскочили после введения санкций против РФ
Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе-июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России, следует | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T05:05+0300
2024-10-03T05:07+0300
нефть
ес
энергетика
цены на нефтепродукты
санкции против рф
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе-июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы. Так, в январе-июле 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на нефтепродукты составили 5,9 миллиарда евро против 4,1 миллиарда за аналогичный период 2021 года, то есть в 1,4 раза больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 12%, до 7,9 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,9 миллиона тонн в 2021 году. В результате средняя цена одной тонны нефтепродуктов за этот период подскочила в 1,6 раза - до 756 евро, тогда как еще в 2021 году она была 462 евро. При этом структура европейских закупок за это время не претерпела значительных изменений: главными продуктами импорта остаются газойли из нефти, керосиновое топливо для реактивных двигателей, необходимое для специфических процессов переработки топливо, а также легкие дистилляты. На них по итогам семи месяцев этого года приходилось 80% всего импорта, а в 2021 году - 77,2%. Такая динамика, с одной стороны, объясняется ростом цен на нефть на четверть: если в среднем за семь месяцев 2021 года стоимость нефти составляла 64,6 доллара за баррель, то в этом году - уже 82,2 доллара. Потенциальный вклад этого фактора в цену тонну нефтепродукта составляет 126 евро. Подорожание еще на 168 евро стало результатом антироссийских санкций, в результате которых сменились основные поставщики нефтепродуктов в ЕС. Если в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, то в 2024 году половину рынка занимают Саудовская Аравия (13,4%), США (11,7%), Индия (9,8%), Британия (8,6%) и Кувейт (7,1%). Эти страны стали главными бенефициарами отказа ЕС от российских нефтепродуктов, нарастив свое присутствие на местном рынке за три года на 25 процентных пунктов. Эти государства поставляют нефтепродукты в Европу по ценам значительно выше, чем соседние страны-производители. Например, США продают тонну нефтепродуктов за 784,2 евро, Кувейт - 781,1 евро, Индия - 748,1 евро, Саудовская Аравия - 740,1 евро, а Британия, находящаяся от европейского континента через пролив, - за 731,5 евро. В то же время Алжир (4,4% от всех поставок) продает европейским странам нефтепродукты по 623,8 евро за тонну, Турция (4,5%) - 703,6 евро, Норвегия (2,2%) - 708,9 евро.
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нефть, ес, цены на нефтепродукты, санкции против рф
Нефть, ЕС, Энергетика, цены на нефтепродукты, санкции против РФ
05:05 03.10.2024 (обновлено: 05:07 03.10.2024)
 
Траты ЕС на нефтепродукты резко подскочили после введения санкций против РФ

Нефтепродукты подорожали для ЕС в 1,6 раза после санкций против России

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе-июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы.
Так, в январе-июле 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на нефтепродукты составили 5,9 миллиарда евро против 4,1 миллиарда за аналогичный период 2021 года, то есть в 1,4 раза больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 12%, до 7,9 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,9 миллиона тонн в 2021 году.
В результате средняя цена одной тонны нефтепродуктов за этот период подскочила в 1,6 раза - до 756 евро, тогда как еще в 2021 году она была 462 евро.
При этом структура европейских закупок за это время не претерпела значительных изменений: главными продуктами импорта остаются газойли из нефти, керосиновое топливо для реактивных двигателей, необходимое для специфических процессов переработки топливо, а также легкие дистилляты. На них по итогам семи месяцев этого года приходилось 80% всего импорта, а в 2021 году - 77,2%.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Стоимость нефти замедлила рост после выхода данных по ее запасам в США
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Такая динамика, с одной стороны, объясняется ростом цен на нефть на четверть: если в среднем за семь месяцев 2021 года стоимость нефти составляла 64,6 доллара за баррель, то в этом году - уже 82,2 доллара. Потенциальный вклад этого фактора в цену тонну нефтепродукта составляет 126 евро.
Подорожание еще на 168 евро стало результатом антироссийских санкций, в результате которых сменились основные поставщики нефтепродуктов в ЕС. Если в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, то в 2024 году половину рынка занимают Саудовская Аравия (13,4%), США (11,7%), Индия (9,8%), Британия (8,6%) и Кувейт (7,1%). Эти страны стали главными бенефициарами отказа ЕС от российских нефтепродуктов, нарастив свое присутствие на местном рынке за три года на 25 процентных пунктов.
Эти государства поставляют нефтепродукты в Европу по ценам значительно выше, чем соседние страны-производители. Например, США продают тонну нефтепродуктов за 784,2 евро, Кувейт - 781,1 евро, Индия - 748,1 евро, Саудовская Аравия - 740,1 евро, а Британия, находящаяся от европейского континента через пролив, - за 731,5 евро. В то же время Алжир (4,4% от всех поставок) продает европейским странам нефтепродукты по 623,8 евро за тонну, Турция (4,5%) - 703,6 евро, Норвегия (2,2%) - 708,9 евро.
 
ЭнергетикаНефтьЕСцены на нефтепродуктысанкции против РФ
 
 
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