https://1prime.ru/20241003/shantazh-851935681.html

"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата

"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата

Солдаты ВСУ отправили видео с ультиматумом - либо поджог военного объекта в России, либо голова мужа, рассказала жительница Ессентуков Юлия Полий в беседе с РИА | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:46+0300

2024-10-03T09:46+0300

2024-10-03T09:46+0300

спецоперация на украине

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 3 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отправили видео с ультиматумом - либо поджог военного объекта в России, либо голова мужа, рассказала жительница Ессентуков Юлия Полий в беседе с РИА Новости.Женщина объяснила, что ее 47-летний муж Сергей Полий в августе был направлен на специальную военную операцию, однако уже 10 сентября перестал выходить на связь."13 сентября около полуночи мне через Telegram позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное", - объяснила пострадавшая, добавив, что на видео она смогла опознать своего мужа. Вскоре после первого звонка украинские военные вновь связались с ней. На новом видео Сергей Полий продиктовал условия своего освобождения. "Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его", - объяснила женщина. Она уточнила, что на выполнение задания украинские военные дали ей два дня. В случае же провала Полий пообещали прислать видео "с отрезанной головой мужа".

https://1prime.ru/20241003/obstrel-851934572.html

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пленные, всу, вс рф, украина