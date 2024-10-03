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"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата
"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата
Солдаты ВСУ отправили видео с ультиматумом - либо поджог военного объекта в России, либо голова мужа, рассказала жительница Ессентуков Юлия Полий в беседе с РИА | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:46+0300
2024-10-03T09:46+0300
2024-10-03T09:46+0300
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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 3 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отправили видео с ультиматумом - либо поджог военного объекта в России, либо голова мужа, рассказала жительница Ессентуков Юлия Полий в беседе с РИА Новости.Женщина объяснила, что ее 47-летний муж Сергей Полий в августе был направлен на специальную военную операцию, однако уже 10 сентября перестал выходить на связь."13 сентября около полуночи мне через Telegram позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное", - объяснила пострадавшая, добавив, что на видео она смогла опознать своего мужа. Вскоре после первого звонка украинские военные вновь связались с ней. На новом видео Сергей Полий продиктовал условия своего освобождения. "Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его", - объяснила женщина. Она уточнила, что на выполнение задания украинские военные дали ей два дня. В случае же провала Полий пообещали прислать видео "с отрезанной головой мужа".
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пленные, всу, вс рф, украина
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА
"Поджог военкомата или голова мужа": ВСУ шантажируют жену пленного солдата
Жена пленного бойца СВО из Ессентуков о шантаже ВСУ: поджог военкомата или голова мужа
ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 3 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ отправили видео с ультиматумом - либо поджог военного объекта в России, либо голова мужа, рассказала жительница Ессентуков Юлия Полий в беседе с РИА Новости.
Женщина объяснила, что ее 47-летний муж Сергей Полий в августе был направлен на специальную военную операцию, однако уже 10 сентября перестал выходить на связь.
"13 сентября около полуночи мне через Telegram позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное", - объяснила пострадавшая, добавив, что на видео она смогла опознать своего мужа.
Вскоре после первого звонка украинские военные вновь связались с ней. На новом видео Сергей Полий продиктовал условия своего освобождения.
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"Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его", - объяснила женщина. Она уточнила, что на выполнение задания украинские военные дали ей два дня. В случае же провала Полий пообещали прислать видео "с отрезанной головой мужа".