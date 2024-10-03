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На границе задержаны украинские шпионы, планировавшие выкрасть ребенка - 03.10.2024, ПРАЙМ
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На границе задержаны украинские шпионы, планировавшие выкрасть ребенка
На границе задержаны украинские шпионы, планировавшие выкрасть ребенка - 03.10.2024, ПРАЙМ
На границе задержаны украинские шпионы, планировавшие выкрасть ребенка
На российско-литовской границе задержаны украинские шпионы военной разведки во время сбора данных о защищенности участка, передает ФСБ России. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:30+0300
2024-10-03T10:31+0300
спецоперация на украине
украина
российско-литовская граница
шпионаж
похищение
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На российско-литовской границе задержаны украинские шпионы военной разведки во время сбора данных о защищенности участка, передает ФСБ России. В выполнении поставленной задачи был задействован агент из числа украинских граждан, он осуществлял сбор информации у жителей приграничья. После завершения процедур на территории Литвы агенты попытались проникнуть на российскую территорию, однако были задержаны.Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж", фигуранты содержатся под стражей.В ходе допроса стало известно, что подсудимые намеревались выкрасть и вывезти ребенка с территории России. Задачу должен был выполнить специальный человек. Информацию подтвердили два задержанных.
https://1prime.ru/20241003/shantazh-851935681.html
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украина, российско-литовская граница, шпионаж, похищение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, российско-литовская граница, шпионаж, похищение
10:30 03.10.2024 (обновлено: 10:31 03.10.2024)
 
На границе задержаны украинские шпионы, планировавшие выкрасть ребенка

ФСБ: украинские шпионы признались, что должны были выкрасть и увезти из РФ ребенка

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. На российско-литовской границе задержаны украинские шпионы военной разведки во время сбора данных о защищенности участка, передает ФСБ России.
В выполнении поставленной задачи был задействован агент из числа украинских граждан, он осуществлял сбор информации у жителей приграничья. После завершения процедур на территории Литвы агенты попытались проникнуть на российскую территорию, однако были задержаны.
Следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж", фигуранты содержатся под стражей.
В ходе допроса стало известно, что подсудимые намеревались выкрасть и вывезти ребенка с территории России. Задачу должен был выполнить специальный человек. Информацию подтвердили два задержанных.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАроссийско-литовская границашпионажпохищение
 
 
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