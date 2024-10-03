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США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана - 03.10.2024, ПРАЙМ
США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
Вашингтон обсуждает возможность ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил президент США Джо Байден. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:41+0300
2024-10-03T17:41+0300
2024-10-03T17:41+0300
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ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон обсуждает возможность ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил президент США Джо Байден. "Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного..." — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержат ли США удар Израиля по иранским нефтяным объектам. При этом Байден не закончил высказывание. Отвечая вопрос о том, какие ответные действия со стороны Израиля возможны, он заявил, что в четверг, 3 октября, ничего не произойдет. А в ответ на вопрос о том, могут ли последовать антииранские санкции в связи с ударом по президент США сказал: "Я скажу сначала им, а потом вам". Иран 1 октября во второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, было выпущено примерно 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Размещенные в соцсетях видео продемонстрировали последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным израильских властей, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщили о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
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сша, джо байден, иран, израиль
Политика, США, Джо Байден, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
США обсуждают возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
Байден: Вашингтон обсуждает возможность удара Израиля по нефтяным объектам Ирана
ВАШИНГТОН, 3 окт - ПРАЙМ. Вашингтон обсуждает возможность ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного..." — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержат ли США удар Израиля по иранским нефтяным объектам.
При этом Байден не закончил высказывание.
Отвечая вопрос о том, какие ответные действия со стороны Израиля возможны, он заявил, что в четверг, 3 октября, ничего не произойдет.
А в ответ на вопрос о том, могут ли последовать антииранские санкции в связи с ударом по президент США сказал: "Я скажу сначала им, а потом вам".
Иран 1 октября во второй раз в истории нанес массированный ракетный удар по Израилю, назвав его актом самообороны. По данным израильских военных, было выпущено примерно 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Размещенные в соцсетях видео продемонстрировали последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным израильских властей, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщили о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Эксперт рассказал, когда закончится конфликт Ирана и Израиля