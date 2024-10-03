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"Не заменить". Стало известно, чем рискнули ВСУ в Курской области
"Не заменить". Стало известно, чем рискнули ВСУ в Курской области - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Не заменить". Стало известно, чем рискнули ВСУ в Курской области
В ходе террористической атаки на Курскую область ВСУ использовали свои лучшие танки западного производства, которые вряд ли будут заменены в случае их потери,... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T11:37+0300
2024-10-03T11:37+0300
2024-10-03T11:37+0300
спецоперация на украине
всу
танки
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В ходе террористической атаки на Курскую область ВСУ использовали свои лучшие танки западного производства, которые вряд ли будут заменены в случае их потери, пишет журнал Forbes."В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику", - сказано в тексте публикацииюОтмечается, что Вооруженные силы Швеции и Германии испытывают трудности с обеспечением своих танковых бригад техникой и не выразили готовности передать ее ВСУ.Таким образом, пишет Forbes, украинское командование готово рискнуть последними Strv 122 и Leopard 2A6, имеющимися у него в Курской области.Министерство обороны России в свою очередь заявило, что украинская армия лишилась135 бронемашин в Курском приграничье.
https://1prime.ru/20241003/shantazh-851935681.html
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всу, танки
Спецоперация на Украине, ВСУ, Танки
"Не заменить". Стало известно, чем рискнули ВСУ в Курской области
Forbes: ВСУ бросили в Курскую область лучшие танки Запада, их потерю не заменить
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В ходе террористической атаки на Курскую область ВСУ использовали свои лучшие танки западного производства, которые вряд ли будут заменены в случае их потери, пишет журнал Forbes.
"В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику", - сказано в тексте публикациию
Отмечается, что Вооруженные силы Швеции и Германии испытывают трудности с обеспечением своих танковых бригад техникой и не выразили готовности передать ее ВСУ.
Таким образом, пишет Forbes, украинское командование готово рискнуть последними Strv 122 и Leopard 2A6, имеющимися у него в Курской области.
Министерство обороны России в свою очередь заявило, что украинская армия лишилась135 бронемашин в Курском приграничье.
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