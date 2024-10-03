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УАЗ "Хантер" получит новый более мощный и экологичный двигатель

УАЗ "Хантер" получит новый более мощный и экологичный двигатель - 03.10.2024, ПРАЙМ

УАЗ "Хантер" получит новый более мощный и экологичный двигатель

Внедорожник УАЗ "Хантер" с двигателем экологического класса "Евро-5" появился в продаже на российском рынке в ноябре 2024 года. Об этом сообщили агентству... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:26+0300

2024-10-03T15:26+0300

2024-10-03T15:26+0300

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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Внедорожник УАЗ "Хантер" с двигателем экологического класса "Евро-5" появился в продаже на российском рынке в ноябре 2024 года. Об этом сообщили агентству "АВТОСТАТ" в пресс-службе Ульяновского автозавода.Отмечается, что машину оснастят более мощным агрегатом ZMZ Pro 409051. Его устанавливают на модели "Патриот", "Пикап" и "Профи". По данным портала, сейчас в компании трудятся над получением сертификата ОТТС. В 2022 году после разрыва логистических цепочек в поставках комплектующих отечественные автомобилестроители начали выпускать машины менее жестких экологических стандартов ("Евро-2" или "Евро-0"), напомнил "АВТОСТАТ". При этом мере нахождения альтернативных поставщиков, авто с двигателями экостандарта "Евро-5" начали опять приходить на рынок. Предлагаемый на рынке УАЗ "Хантер" имеет две комплектации Base Fleet и "Экспедиция". В настоящее время обе они оснащены двигателем класса "Евро-2". Цена на них составляет 1 510 000 и 1 820 000 рублей соответственно (с учетом доставки до дилерского центра в размере 50 тыс руб.), сообщил "АВТОСТАТ".

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авто, уаз, внедорожники