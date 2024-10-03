https://1prime.ru/20241003/ugledar-851948067.html

ВС России освободили Угледар

ВС России освободили Угледар - 03.10.2024, ПРАЙМ

ВС России освободили Угледар

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:22+0300

2024-10-03T17:22+0300

2024-10-03T17:22+0300

спецоперация на украине

россия

угледар

минобороны

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сказано в заявлении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что российские военные успешно установили российский триколор на здании администрации Угледара. У ВСУ оставался только один путь отхода из города в виде проселочной дороги, но и она находилась под контролем российской армии.

https://1prime.ru/20241002/ugledar-851915315.html

угледар

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россия, угледар, минобороны