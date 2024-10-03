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ВС России освободили Угледар - 03.10.2024, ПРАЙМ
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ВС России освободили Угледар
ВС России освободили Угледар - 03.10.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:22+0300
2024-10-03T17:22+0300
спецоперация на украине
россия
угледар
минобороны
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сказано в заявлении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что российские военные успешно установили российский триколор на здании администрации Угледара. У ВСУ оставался только один путь отхода из города в виде проселочной дороги, но и она находилась под контролем российской армии.
https://1prime.ru/20241002/ugledar-851915315.html
угледар
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россия, угледар, минобороны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Угледар, Минобороны
17:22 03.10.2024
 
ВС России освободили Угледар

Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль Угледар в ДНР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сказано в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно установили российский триколор на здании администрации Угледара. У ВСУ оставался только один путь отхода из города в виде проселочной дороги, но и она находилась под контролем российской армии.
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ
Вчера, 13:29
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУгледарМинобороны
 
 
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