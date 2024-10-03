https://1prime.ru/20241003/ugledar-851948067.html
ВС России освободили Угледар
ВС России освободили Угледар - 03.10.2024, ПРАЙМ
ВС России освободили Угледар
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:22+0300
2024-10-03T17:22+0300
2024-10-03T17:22+0300
спецоперация на украине
россия
угледар
минобороны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851947786_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54dab31948cffa113497d4cd634ec991.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сказано в заявлении оборонного ведомства.Ранее сообщалось, что российские военные успешно установили российский триколор на здании администрации Угледара. У ВСУ оставался только один путь отхода из города в виде проселочной дороги, но и она находилась под контролем российской армии.
https://1prime.ru/20241002/ugledar-851915315.html
угледар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851947786_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b092dcb21bc31f8a63c4dd4777c9048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, угледар, минобороны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Угледар, Минобороны
ВС России освободили Угледар
Минобороны РФ: ВС России взяли под контроль Угледар в ДНР
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Угледар, расположенный в Донецкой народной Республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - сказано в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные успешно установили российский триколор на здании администрации Угледара. У ВСУ оставался только один путь отхода из города в виде проселочной дороги, но и она находилась под контролем российской армии.
ВСУ получили приказ отойти из Угледара, пишут СМИ