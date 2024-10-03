Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20241003/valyuta-851915429.html
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"
Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T02:02+0300
2024-10-03T02:02+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
эксклюзив
реальный эффективный курс рубля
курс доллара к рублю цб рф
курс доллара к рублю в реальном времени
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Снижение обусловлено как ожидаемым падением мировых цен на энергоресурсы, так и введением более льготного налогового режима для ПАО "Газпром". Увеличение объемов добычи нефти и газа не сможет компенсировать эти факторы.По словам министра финансов Антона Силуанова, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%. Это хорошо, поскольку Россия уходит от нефтегазовой зависимости, добавил он.По словам Попцовой, нефтегазовые доходы играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. Если сценарий с падением мировых цен на энергоресурсы или потенциальным сокращением добычи реализуется, приток валюты в Россию сократится, что негативно отразится на курсе рубля.С другой стороны, с уменьшением доли нефтегазовых доходов ослабление рубля становится менее значимым. Увеличение налогов на корпоративные прибыли и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2025 года повысит долю ненефтегазовых поступлений в структуре доходов, как ожидает правительство, с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году.Это снижает необходимость в поддержании слабого рубля в пользу бюджета, что выступает фактором в пользу стабильности курса, указала аналитик. В параметры бюджета закладывается сценарий курса рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.
https://1prime.ru/20241002/dollar-851872481.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, Курсы валют
02:02 03.10.2024
 
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"

Аналитик Попцова: слабый рубль не нужен бюджету при падении нефтегазовых доходах

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Снижение обусловлено как ожидаемым падением мировых цен на энергоресурсы, так и введением более льготного налогового режима для ПАО "Газпром". Увеличение объемов добычи нефти и газа не сможет компенсировать эти факторы.
По словам министра финансов Антона Силуанова, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%. Это хорошо, поскольку Россия уходит от нефтегазовой зависимости, добавил он.
По словам Попцовой, нефтегазовые доходы играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. Если сценарий с падением мировых цен на энергоресурсы или потенциальным сокращением добычи реализуется, приток валюты в Россию сократится, что негативно отразится на курсе рубля.
С другой стороны, с уменьшением доли нефтегазовых доходов ослабление рубля становится менее значимым. Увеличение налогов на корпоративные прибыли и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2025 года повысит долю ненефтегазовых поступлений в структуре доходов, как ожидает правительство, с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году.
Это снижает необходимость в поддержании слабого рубля в пользу бюджета, что выступает фактором в пользу стабильности курса, указала аналитик. В параметры бюджета закладывается сценарий курса рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей
Вчера, 02:02
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюЭксклюзивреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФКурс доллара к рублю в реальном времениКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала