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Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля" - 03.10.2024, ПРАЙМ
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"
Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T02:02+0300
2024-10-03T02:02+0300
2024-10-03T02:02+0300
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МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.Снижение обусловлено как ожидаемым падением мировых цен на энергоресурсы, так и введением более льготного налогового режима для ПАО "Газпром". Увеличение объемов добычи нефти и газа не сможет компенсировать эти факторы.По словам министра финансов Антона Силуанова, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%. Это хорошо, поскольку Россия уходит от нефтегазовой зависимости, добавил он.По словам Попцовой, нефтегазовые доходы играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. Если сценарий с падением мировых цен на энергоресурсы или потенциальным сокращением добычи реализуется, приток валюты в Россию сократится, что негативно отразится на курсе рубля.С другой стороны, с уменьшением доли нефтегазовых доходов ослабление рубля становится менее значимым. Увеличение налогов на корпоративные прибыли и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2025 года повысит долю ненефтегазовых поступлений в структуре доходов, как ожидает правительство, с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году.Это снижает необходимость в поддержании слабого рубля в пользу бюджета, что выступает фактором в пользу стабильности курса, указала аналитик. В параметры бюджета закладывается сценарий курса рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.
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эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, Курсы валют
Аналитик раскрыла причины отказа от концепции "слабого рубля"
Аналитик Попцова: слабый рубль не нужен бюджету при падении нефтегазовых доходах
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Правительство России, основываясь на новых бюджетных параметрах, не исключает сокращения доходов от нефтегазового сектора до 2027 года. Это поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету, рассказала агентству "Прайм" аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова.
Снижение обусловлено как ожидаемым падением мировых цен на энергоресурсы, так и введением более льготного налогового режима для ПАО "Газпром". Увеличение объемов добычи нефти и газа не сможет компенсировать эти факторы.
По словам министра финансов Антона Силуанова, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в 2025 году составит лишь 27%. Это хорошо, поскольку Россия уходит от нефтегазовой зависимости, добавил он.
По словам Попцовой, нефтегазовые доходы играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. Если сценарий с падением мировых цен на энергоресурсы или потенциальным сокращением добычи реализуется, приток валюты в Россию сократится, что негативно отразится на курсе рубля.
С другой стороны, с уменьшением доли нефтегазовых доходов ослабление рубля становится менее значимым. Увеличение налогов на корпоративные прибыли и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2025 года повысит долю ненефтегазовых поступлений в структуре доходов, как ожидает правительство, с 68,7% в текущем году до 77,4% в 2027 году.
Это снижает необходимость в поддержании слабого рубля в пользу бюджета, что выступает фактором в пользу стабильности курса, указала аналитик. В параметры бюджета закладывается сценарий курса рубля к доллару в 2025 году на уровне 96,5, в 2026 году — 100, а в 2027 году — 103,2.
Вопрос времени. Что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей