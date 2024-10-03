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"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T06:37+0300
2024-10-03T06:37+0300
2024-10-03T06:37+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. "Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — пишет издание, ссылаясь на слова финского аналитика Паси Паройнена.Так, WP привел данные, по которым за последние два месяца российские военные смогли освободить 823 квадратных километра. Из них 694 квадратных километра пришлись на территорию между Артемовском и Угледаром. Такое продвижение стало возможным благодаря новой тактике ВС России - штурму малыми группами. Такие атаки сводят к минимуму вероятность обнаружения подразделений противником и эффективность принимаемых им ответных мер. Кроме того, военные улучшили процесс коммуникации и передачи сообщений на поле боя.
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"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post
.
"Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — пишет издание, ссылаясь на слова финского аналитика Паси Паройнена.
Так, WP привел данные, по которым за последние два месяца российские военные смогли освободить 823 квадратных километра. Из них 694 квадратных километра пришлись на территорию между Артемовском и Угледаром.
Такое продвижение стало возможным благодаря новой тактике ВС России - штурму малыми группами. Такие атаки сводят к минимуму вероятность обнаружения подразделений противником и эффективность принимаемых им ответных мер. Кроме того, военные улучшили процесс коммуникации и передачи сообщений на поле боя.
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