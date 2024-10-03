https://1prime.ru/20241003/vsu-851932796.html

"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России

"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России

Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T06:37+0300

2024-10-03T06:37+0300

2024-10-03T06:37+0300

спецоперация на украине

всу

вс россии

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. "Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — пишет издание, ссылаясь на слова финского аналитика Паси Паройнена.Так, WP привел данные, по которым за последние два месяца российские военные смогли освободить 823 квадратных километра. Из них 694 квадратных километра пришлись на территорию между Артемовском и Угледаром. Такое продвижение стало возможным благодаря новой тактике ВС России - штурму малыми группами. Такие атаки сводят к минимуму вероятность обнаружения подразделений противником и эффективность принимаемых им ответных мер. Кроме того, военные улучшили процесс коммуникации и передачи сообщений на поле боя.

https://1prime.ru/20241002/kiev-851929050.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс россии, украина, россия