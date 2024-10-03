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"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России
Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T06:37+0300
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спецоперация на украине
всу
вс россии
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post. "Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — пишет издание, ссылаясь на слова финского аналитика Паси Паройнена.Так, WP привел данные, по которым за последние два месяца российские военные смогли освободить 823 квадратных километра. Из них 694 квадратных километра пришлись на территорию между Артемовском и Угледаром. Такое продвижение стало возможным благодаря новой тактике ВС России - штурму малыми группами. Такие атаки сводят к минимуму вероятность обнаружения подразделений противником и эффективность принимаемых им ответных мер. Кроме того, военные улучшили процесс коммуникации и передачи сообщений на поле боя.
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всу, вс россии, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, УКРАИНА, РОССИЯ
06:37 03.10.2024
 
"Невиданные темпы". Запад бьет тревогу из-за продвижения ВС России

WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российские войска нарастили продвижение на фронте. Темпы освобождения территорий несравнимы с предыдущими месяцами, сообщает издание The Washington Post.
"Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", — пишет издание, ссылаясь на слова финского аналитика Паси Паройнена.
Так, WP привел данные, по которым за последние два месяца российские военные смогли освободить 823 квадратных километра. Из них 694 квадратных километра пришлись на территорию между Артемовском и Угледаром.
Такое продвижение стало возможным благодаря новой тактике ВС России - штурму малыми группами. Такие атаки сводят к минимуму вероятность обнаружения подразделений противником и эффективность принимаемых им ответных мер. Кроме того, военные улучшили процесс коммуникации и передачи сообщений на поле боя.
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