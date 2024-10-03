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"Ничто не поможет". На Украине сделали дерзкое заявление о ВСУ
"Ничто не поможет". На Украине сделали дерзкое заявление о ВСУ - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Ничто не поможет". На Украине сделали дерзкое заявление о ВСУ
Украинская армия находится на грани развала, так как на фронте осталось очень мало людей, заявил журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:01+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украинская армия находится на грани развала, так как на фронте осталось очень мало людей, заявил журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ."Развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет", — отметил он.По словам Бойко, никто на Украине больше не хочет умирать за коррумпированное правительство.Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные успешно установили флаг России на здании администрации города Угледара, но пока не стоит говорить о полном освобождении города, так как ВС России продолжают вести зачистку.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
"Ничто не поможет". На Украине сделали дерзкое заявление о ВСУ
Журналист Бойко: уже ничто не может остановить развал ВСУ на фронте
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Украинская армия находится на грани развала, так как на фронте осталось очень мало людей, заявил журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ.
"Развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет", — отметил он.
По словам Бойко, никто на Украине больше не хочет умирать за коррумпированное правительство.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные успешно установили флаг России на здании администрации города Угледара, но пока не стоит говорить о полном освобождении города, так как ВС России продолжают вести зачистку.
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