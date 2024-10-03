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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля - 03.10.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля
Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T19:15+0300
2024-10-03T19:16+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,46 рубля.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
19:15 03.10.2024 (обновлено: 19:16 03.10.2024)
 
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 13,46 рубля

Юань на Мосбирже завершил торги четверга снижением до 13,46 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,46 рубля.
Котировки, сток
Российский рынок акций завершил торги четверга ростом
19:12
 
Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
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