https://1prime.ru/20241003/zelenskiy-851946643.html

"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США

"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США

Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курского приграничья выглядит нелогичным и политически безумным. Таким мнением поделился... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:48+0300

2024-10-03T16:48+0300

2024-10-03T16:48+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курского приграничья выглядит нелогичным и политически безумным. Таким мнением поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо."Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо", — отметил он в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Он считает, что это свидетельствует о жестокости и отсутствии заботы о жизни людей, а также о стремлении Зеленского получить больше поддержки от западных стран. Хо резюмировал, что пока Зеленский пытался провернуть свой политический трюк, солдаты ВСУ, истекающие коровью, застряли в Курской области.

https://1prime.ru/20241002/zapad-851909031.html

сша

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владимир зеленский, сша