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"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США - 03.10.2024, ПРАЙМ
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"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США
Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курского приграничья выглядит нелогичным и политически безумным. Таким мнением поделился... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:48+0300
2024-10-03T16:48+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курского приграничья выглядит нелогичным и политически безумным. Таким мнением поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо."Это вызывает недоумение. &lt;...&gt; Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо", — отметил он в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Он считает, что это свидетельствует о жестокости и отсутствии заботы о жизни людей, а также о стремлении Зеленского получить больше поддержки от западных стран. Хо резюмировал, что пока Зеленский пытался провернуть свой политический трюк, солдаты ВСУ, истекающие коровью, застряли в Курской области.
https://1prime.ru/20241002/zapad-851909031.html
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владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, США
16:48 03.10.2024
 
"Политическое безумие". Решение Зеленского по ВСУ вызвало недоумение в США

Хо: отказ Зеленского выводить ВСУ из Курской области вызывает недоумение

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курского приграничья выглядит нелогичным и политически безумным. Таким мнением поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо.
"Это вызывает недоумение. <...> Я думаю, что это просто свинство, упрямство, политическое безумие, что для них лучше потерять людей в этой мясорубке, чем потерять лицо", — отметил он в беседе на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Он считает, что это свидетельствует о жестокости и отсутствии заботы о жизни людей, а также о стремлении Зеленского получить больше поддержки от западных стран. Хо резюмировал, что пока Зеленский пытался провернуть свой политический трюк, солдаты ВСУ, истекающие коровью, застряли в Курской области.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийСША
 
 
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