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Внутридневной разворот - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Внутридневной разворот
Внутридневной разворот - 04.10.2024, ПРАЙМ
Внутридневной разворот
Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:27+0300
2024-10-04T08:28+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39 п.Котировки Brent повышаются на фоне всплеска напряжённости на Ближнем Востоке, оказывая поддержку фондовым индексам. Опережающая динамика в четверг наблюдалась в банковском секторе, в отношении которого власти рассматривают возможность введения налога на сверхприбыль, что тем не менее не испортило настроений инвесторов.Рубль незначительно укрепляется на торгах в четверг. Котировки ОФЗ продолжают монотонное снижение, участники рынка ждут повышения ставки до 20% на ближайшем заседании, тогда как Министерство финансов России с 7 октября сократит объём покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Объём операций составит 3,1 млрд руб. в день.Сентябрь 2024 года стал рекордным для российского рынка корпоративного долга: эмитенты привлекли 640 млрд руб., что почти в два раза превышает результат за тот же период прошлого года и соответствует максимуму за всю историю рынка. В сентябре текущего года было проведено 134 размещения, на 87% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Спросом сейчас пользуются только бумаги с переменным купоном. Эмитенты стремятся сделать свои предложения более привлекательными, переходя на ежемесячные выплаты по флоатерам с ежедневным расчетом купонной ставки.Планы Министерства финансов по активизации размещения ОФЗ с переменным купоном могут создать конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, может привести к отмене и переносу сроков размещений, особенно в случае с менее качественными эмитентами.Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2024 года снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. В сентябре количество предприятий сектора услуг увеличилось, но темпы их роста замедлились по сравнению с августом и оказались незначительными. Несмотря на общий рост спроса, отмечается снижение активности клиентов, что позитивно для снижения инфляции.Цены на пиломатериалы в Китае, основном рынке для российских экспортеров лесопромышленной продукции, продолжают расти. Стоимость продукции из России выросла на 3%, составив $235–245 за кубометр. Это повышение связано с сокращением запасов на складах и увеличением поставок на другие рынки, такие как Южная Корея и Япония. Акции Сегежи реагируют на эту новость пока что сдержанно, рост цен на продукцию ожидался с середины 2022 года, долговая нагрузка за это время успела сильно вырасти. Тем не менее, если тренд усилится, это может сыграть на руку компании.Хэдхантер планирует в будущем направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли. Менеджмент ставит себе задачу удваивать бизнес каждые три года. После возобновления торгов акции практически не корректируются, но даже по текущим котировкам сохраняют потенциал роста.
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2024
Иван Ефанов
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Иван Ефанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, brent, курсы валют, нефть, минфин, индекс pmi, headhunter
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, BRENT, Курсы валют, Нефть, Минфин, индекс PMI, Headhunter
08:27 04.10.2024 (обновлено: 08:28 04.10.2024)
 

Внутридневной разворот

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39 п.
Котировки Brent повышаются на фоне всплеска напряжённости на Ближнем Востоке, оказывая поддержку фондовым индексам. Опережающая динамика в четверг наблюдалась в банковском секторе, в отношении которого власти рассматривают возможность введения налога на сверхприбыль, что тем не менее не испортило настроений инвесторов.
Рубль незначительно укрепляется на торгах в четверг. Котировки ОФЗ продолжают монотонное снижение, участники рынка ждут повышения ставки до 20% на ближайшем заседании, тогда как Министерство финансов России с 7 октября сократит объём покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Объём операций составит 3,1 млрд руб. в день.
Сентябрь 2024 года стал рекордным для российского рынка корпоративного долга: эмитенты привлекли 640 млрд руб., что почти в два раза превышает результат за тот же период прошлого года и соответствует максимуму за всю историю рынка. В сентябре текущего года было проведено 134 размещения, на 87% больше по сравнению с сентябрем 2023 года. Спросом сейчас пользуются только бумаги с переменным купоном. Эмитенты стремятся сделать свои предложения более привлекательными, переходя на ежемесячные выплаты по флоатерам с ежедневным расчетом купонной ставки.
Планы Министерства финансов по активизации размещения ОФЗ с переменным купоном могут создать конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, может привести к отмене и переносу сроков размещений, особенно в случае с менее качественными эмитентами.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в сентябре 2024 года снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. В сентябре количество предприятий сектора услуг увеличилось, но темпы их роста замедлились по сравнению с августом и оказались незначительными. Несмотря на общий рост спроса, отмечается снижение активности клиентов, что позитивно для снижения инфляции.
Цены на пиломатериалы в Китае, основном рынке для российских экспортеров лесопромышленной продукции, продолжают расти. Стоимость продукции из России выросла на 3%, составив $235–245 за кубометр. Это повышение связано с сокращением запасов на складах и увеличением поставок на другие рынки, такие как Южная Корея и Япония. Акции Сегежи реагируют на эту новость пока что сдержанно, рост цен на продукцию ожидался с середины 2022 года, долговая нагрузка за это время успела сильно вырасти. Тем не менее, если тренд усилится, это может сыграть на руку компании.
Хэдхантер планирует в будущем направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли. Менеджмент ставит себе задачу удваивать бизнес каждые три года. После возобновления торгов акции практически не корректируются, но даже по текущим котировкам сохраняют потенциал роста.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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