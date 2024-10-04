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Доллар дороже 95 рублей, нефть подорожала на 5%: уже с ними все ясно - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Доллар дороже 95 рублей, нефть подорожала на 5%: уже с ними все ясно
Доллар дороже 95 рублей, нефть подорожала на 5%: уже с ними все ясно - 04.10.2024, ПРАЙМ
Доллар дороже 95 рублей, нефть подорожала на 5%: уже с ними все ясно
В четверг, 3 октября, рубль показал смешанную динамику. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,23%, до 95,04 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,10%,... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:34+0300
2024-10-04T08:34+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
рубль
индекс мосбиржи
минфин
ближний восток
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В четверг, 3 октября, рубль показал смешанную динамику. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,23%, до 95,04 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,10%, до 104,54 руб., юань/рубль — на 0,29%, до 13,45 руб. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 95,0262 рублей, увеличив его на 52 копейки. Евро также подрос – до 104,8664 рублей. Юань достиг самого высокого уровня с октября прошлого года. Ослабление курса рубля происходит по нескольким причинам. Несмотря на то что нефть дорожает из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, внутренние факторы оказывают сейчас более сильное влияние на курс рубля. Главной причиной является завершение налогового периода (30 сентября), когда экспортеры продавали больше валютной выручки для уплаты налогов, что оказывало поддержку рублю. Кроме того, наблюдалась пониженная ликвидность на рынке из-за праздников в Китае. Не исключаю, что мог быть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров. Есть хорошая новость для рубля, но она не так сильно оказала влияние на рынок. Минфин значительно сократил объемы покупки валюты. С 7 октября по 6 ноября планируется потратить на это всего 71,8 млрд рублей – это в 2,6 раза меньше, чем в предыдущий период. Ежедневные операции составят около 3,1 млрд рублей вместо прежних 8,2 млрд. Цена на Brent подскочила до $77,99 за баррель. Основная причина роста – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая вызывает опасения о возможных перебоях в поставках нефти. По итогам дня рост составил 5,03%, закрывшись на уровне $77,62. Цены на нефть растут уже пятый день подряд и сохраняют сильные позиции по итогам недели. С начала недели рост составляет 8,39%. Вчерашнее ралли, вероятно, вызвал своими заявлениями Джо Байден. Он заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Израилем возможность нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Иран "заплатит высокую цену" за нападение, в результате которого были выпущены по меньшей мере 180 баллистических ракет по Израилю, согласно сообщениям BBC. ОПЕК+, состоящая из стран ОПЕК и союзников, таких как Россия и Казахстан, имеет достаточные резервные мощности для компенсации полной потери поставок иранской нефти, если Израиль нанесет удары по объектам Ирана. Тем не менее группа столкнется со значительными проблемами, если Иран ответит, атаковав нефтяные объекты своих соседей в Персидском заливе. Ливия объявила в четверг о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и экспортных терминалов после разрешения спора о руководстве в Центральном банке, что положило конец кризису, значительно снизившему нефтедобычу страны, согласно Reuters. Это может немного охладить нефтяной рынок. С 4 сентября рубль потерял более 7%. В ближайшие дни курс рубля может стабилизироваться на текущих уровнях. Этому будет способствовать сокращение закупок валюты Минфином. Что касается нефти, геополитическая напряженность продолжит оказывать ценам поддержку и одновременно рублю (увеличение объема выручки экспортеров). При этом цель доллара остается на уровне 98 руб. – актуальная на горизонте 20 календарных дней. Закрытие недели ниже 94,40 руб. усилит коррекцию по доллару. Волатильность по рублю небольшая, поэтому ЦБ РФ не будет даже комментировать ситуацию. Ситуация на рынках напоминает качели: с одной стороны – геополитика и монетарная политика, с другой – рыночные факторы. Именно их противостояние будет определять движение рынков в ближайшие недели. Давно на рынке не было такого сложного переплетения факторов: от классических экономических до острых геополитических. Каждый день приносит новые повороты сюжета. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 2782,39 п., индекс РТС — на 0,01%, до 922,39 п. Индекс отскочил от уровня 2739 п. Поддержку рынку оказали новости о том, что Минфин выступил против законопроекта о налоге на сверхприбыль для банков. Акции банков неплохо подросли. Поддержку рынку также оказали слабеющий рубль и ралли в нефти. Внимательно следим за отметкой 2800 индекса Мосбиржи.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, курсы валют, нефть, рубль, индекс мосбиржи, минфин, ближний восток
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, рубль, индекс Мосбиржи, Минфин, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
08:34 04.10.2024
 

Доллар дороже 95 рублей, нефть подорожала на 5%: уже с ними все ясно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. В четверг, 3 октября, рубль показал смешанную динамику. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,23%, до 95,04 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,10%, до 104,54 руб., юань/рубль — на 0,29%, до 13,45 руб. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 95,0262 рублей, увеличив его на 52 копейки. Евро также подрос – до 104,8664 рублей. Юань достиг самого высокого уровня с октября прошлого года.

Ослабление курса рубля происходит по нескольким причинам. Несмотря на то что нефть дорожает из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, внутренние факторы оказывают сейчас более сильное влияние на курс рубля. Главной причиной является завершение налогового периода (30 сентября), когда экспортеры продавали больше валютной выручки для уплаты налогов, что оказывало поддержку рублю. Кроме того, наблюдалась пониженная ликвидность на рынке из-за праздников в Китае. Не исключаю, что мог быть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

Есть хорошая новость для рубля, но она не так сильно оказала влияние на рынок. Минфин значительно сократил объемы покупки валюты. С 7 октября по 6 ноября планируется потратить на это всего 71,8 млрд рублей – это в 2,6 раза меньше, чем в предыдущий период. Ежедневные операции составят около 3,1 млрд рублей вместо прежних 8,2 млрд.

Цена на Brent подскочила до $77,99 за баррель. Основная причина роста – геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая вызывает опасения о возможных перебоях в поставках нефти. По итогам дня рост составил 5,03%, закрывшись на уровне $77,62.

Цены на нефть растут уже пятый день подряд и сохраняют сильные позиции по итогам недели. С начала недели рост составляет 8,39%. Вчерашнее ралли, вероятно, вызвал своими заявлениями Джо Байден. Он заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Израилем возможность нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Иран "заплатит высокую цену" за нападение, в результате которого были выпущены по меньшей мере 180 баллистических ракет по Израилю, согласно сообщениям BBC.

ОПЕК+, состоящая из стран ОПЕК и союзников, таких как Россия и Казахстан, имеет достаточные резервные мощности для компенсации полной потери поставок иранской нефти, если Израиль нанесет удары по объектам Ирана. Тем не менее группа столкнется со значительными проблемами, если Иран ответит, атаковав нефтяные объекты своих соседей в Персидском заливе.

Ливия объявила в четверг о возобновлении работы всех нефтяных месторождений и экспортных терминалов после разрешения спора о руководстве в Центральном банке, что положило конец кризису, значительно снизившему нефтедобычу страны, согласно Reuters. Это может немного охладить нефтяной рынок.

С 4 сентября рубль потерял более 7%. В ближайшие дни курс рубля может стабилизироваться на текущих уровнях. Этому будет способствовать сокращение закупок валюты Минфином. Что касается нефти, геополитическая напряженность продолжит оказывать ценам поддержку и одновременно рублю (увеличение объема выручки экспортеров). При этом цель доллара остается на уровне 98 руб. – актуальная на горизонте 20 календарных дней. Закрытие недели ниже 94,40 руб. усилит коррекцию по доллару. Волатильность по рублю небольшая, поэтому ЦБ РФ не будет даже комментировать ситуацию.

Ситуация на рынках напоминает качели: с одной стороны – геополитика и монетарная политика, с другой – рыночные факторы. Именно их противостояние будет определять движение рынков в ближайшие недели. Давно на рынке не было такого сложного переплетения факторов: от классических экономических до острых геополитических. Каждый день приносит новые повороты сюжета.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 2782,39 п., индекс РТС — на 0,01%, до 922,39 п. Индекс отскочил от уровня 2739 п. Поддержку рынку оказали новости о том, что Минфин выступил против законопроекта о налоге на сверхприбыль для банков. Акции банков неплохо подросли. Поддержку рынку также оказали слабеющий рубль и ралли в нефти. Внимательно следим за отметкой 2800 индекса Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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