https://1prime.ru/20241004/arest-852004391.html

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных - 04.10.2024, ПРАЙМ

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных

Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест соучредителя фирмы по реализации косметики Романа Вишняка. Он обвиняется по делу блогеров Артема и... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T21:20+0300

2024-10-04T21:20+0300

2024-10-04T21:20+0300

россия

суд

валерия чекалина (лерчек)

домашний арест

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест соучредителя фирмы по реализации косметики Романа Вишняка. Он обвиняется по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за рубеж 250 млн рублей. Об этом сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости. По словам оглашающего решение судьи, ходатайство следователя было удовлетворено и в отношении Вишняка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. Из материалов дела следует, что Вишняк является соучредителем фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап". Ранее суд отправил под домашний арест Валерию и Артема Чекалиных.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.

https://1prime.ru/20241004/lerchek--852002547.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, валерия чекалина (лерчек), домашний арест