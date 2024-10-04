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Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных - 04.10.2024, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных
Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест соучредителя фирмы по реализации косметики Романа Вишняка. Он обвиняется по делу блогеров Артема и... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T21:20+0300
2024-10-04T21:20+0300
2024-10-04T21:20+0300
россия
суд
валерия чекалина (лерчек)
домашний арест
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест соучредителя фирмы по реализации косметики Романа Вишняка. Он обвиняется по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за рубеж 250 млн рублей. Об этом сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости. По словам оглашающего решение судьи, ходатайство следователя было удовлетворено и в отношении Вишняка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. Из материалов дела следует, что Вишняк является соучредителем фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап". Ранее суд отправил под домашний арест Валерию и Артема Чекалиных.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.
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россия, суд, валерия чекалина (лерчек), домашний арест
РОССИЯ, суд, Валерия Чекалина (Лерчек), домашний арест
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела блогеров Чекалиных Вишняка
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест соучредителя фирмы по реализации косметики Романа Вишняка. Он обвиняется по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных о незаконном выводе за рубеж 250 млн рублей. Об этом сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости.
По словам оглашающего решение судьи, ходатайство следователя было удовлетворено и в отношении Вишняка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября.
Из материалов дела следует, что Вишняк является соучредителем фирмы Артема Чекалина ООО "Лейтик мейкап".
Ранее суд отправил под домашний арест Валерию и Артема Чекалиных.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест