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Эти авто подешевели в сентябре, а мы и не знали

Эти авто подешевели в сентябре, а мы и не знали - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эти авто подешевели в сентябре, а мы и не знали

Средняя стоимость нового автомобиля в России по итогам сентября уменьшилась до 3,56 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка. Средняя цена авто с... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:00+0300

2024-10-04T08:00+0300

2024-10-04T08:00+0300

авто

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Средняя стоимость нового автомобиля в России по итогам сентября уменьшилась до 3,56 миллиона рублей, выяснили аналитики Авто.ру Оценка. Средняя цена авто с пробегом не старше 15 лет снизилась и достигла 2,05 миллиона рублей.В сегменте новых автомобилей средняя стоимость в сентябре 2024 года достигла 3,56 миллиона рублей, что на 2,3% ниже августовских значений. По сравнению с сентябрём прошлого года средняя стоимость сократилась на 286 тысяч рублей.В целом снижение средней стоимости за отчётный период зафиксировано в 27 регионах. В 10 регионах отмечен рост средней цены на новые автомобили по итогам сентября 2024 года. Самое значительное изменение зафиксировано в Ставропольском крае, где по сравнению с августом цена увеличилась на 23%, до 3,76 миллиона рублей.Топ моделей, цены которых снизились в сентябре по сравнению с августом-2024, возглавляет корейский кроссовер Hyundai Santa Fe. Его средняя стоимость сократилась на 6%, достигнув отметки 6 миллионов рублей. Внедорожник Hongqi HS5 отыграл пятипроцентный рост стоимости в прошлом месяце и вернулся к цене 4,41 миллиона рублей. В пятёрку наиболее подешевевших также вошли Jetta VS5 (-3,8%; 2,9 млн рублей), FAW Bestune T77 (-3,3%; 2,81 млн рублей) и Omoda C5 (-2,5%; 2,77 млн рублей).В сентябре самыми подорожавшими моделями стали Haval F7 и Lixiang L9, оба автомобиля прибавили по 6% относительно августовских значений. Средняя стоимость первого достигла 3,2 миллиона рублей, а второго — 8,75 миллиона рублей. Цена кроссовера Kia Sportage повысилась на 4%, до 4,21 миллиона рублей. За минивэн Hyundai Staria в среднем просили 8,62 миллиона рублей, а электрокар Zeekr 001 подорожал на 3,4%, до 6,84 миллиона рублей.В сентябрьской пятёрке наиболее подешевевших машин с пробегом — сразу два поколения престижного Mercedes-Benz S-Class. Седан в актуальном кузове W223 в среднем предлагался за 14,7 миллиона рублей, что на 4% ниже уровня августа. Модель предыдущего поколения — W222, возрастом от 7 до 11 лет, в первый месяц осени можно было приобрести за 4,65 миллиона рублей. Кроме них лидерами по размеру снижения стоимости стал стало трио бюджетных седанов Geely Emgrand EC7 (-3%; 477 тысяч рублей), Daewoo Nexia (-3%; 246 тысяч рублей) и Lifan Solano (-3%; 316 тысячи рублей).

https://1prime.ru/20241002/avto-851914606.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, авторынок рф