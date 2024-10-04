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Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей
Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей - 04.10.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей
На покупке автомобиля можно сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:16+0300
2024-10-04T10:16+0300
россия
авто
покупка
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На покупке автомобиля можно сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Он отметил, что при покупке нового автомобиля можно воспользоваться скидками от дилеров, а также приобрести автомобиль у авторитетных продавцов для использования дополнительных программ, таких как trade-in.Мигаль также отметил, что Министерство промышленности и торговли также расширило программы государственной помощи для определенных категорий граждан, предлагая им скидки в размере 20-25 процентов при покупке нового автомобиля.При покупке подержанного автомобиля эксперт рекомендует обращать внимание на сайты с большим выбором автомобилей, включая предложения из других регионов, где цены могут значительно отличаться. Например, средняя цена автомобилей с пробегом составляла более миллиона рублей в Санкт-Петербурге и немного более 800 000 рублей в Тюмени.
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россия, авто, покупка
РОССИЯ, Авто, покупка
10:16 04.10.2024
 
Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

Эксперт Мигаль объяснил, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На покупке автомобиля можно сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.
Он отметил, что при покупке нового автомобиля можно воспользоваться скидками от дилеров, а также приобрести автомобиль у авторитетных продавцов для использования дополнительных программ, таких как trade-in.
Мигаль также отметил, что Министерство промышленности и торговли также расширило программы государственной помощи для определенных категорий граждан, предлагая им скидки в размере 20-25 процентов при покупке нового автомобиля.
При покупке подержанного автомобиля эксперт рекомендует обращать внимание на сайты с большим выбором автомобилей, включая предложения из других регионов, где цены могут значительно отличаться. Например, средняя цена автомобилей с пробегом составляла более миллиона рублей в Санкт-Петербурге и немного более 800 000 рублей в Тюмени.
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