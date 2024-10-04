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Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей - 04.10.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как сэкономить на покупке авто до 300 тысяч рублей

На покупке автомобиля можно сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:16+0300

2024-10-04T10:16+0300

2024-10-04T10:16+0300

россия

авто

покупка

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На покупке автомобиля можно сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей, рассказал в беседе с изданием "Лента.ру" основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Он отметил, что при покупке нового автомобиля можно воспользоваться скидками от дилеров, а также приобрести автомобиль у авторитетных продавцов для использования дополнительных программ, таких как trade-in.Мигаль также отметил, что Министерство промышленности и торговли также расширило программы государственной помощи для определенных категорий граждан, предлагая им скидки в размере 20-25 процентов при покупке нового автомобиля.При покупке подержанного автомобиля эксперт рекомендует обращать внимание на сайты с большим выбором автомобилей, включая предложения из других регионов, где цены могут значительно отличаться. Например, средняя цена автомобилей с пробегом составляла более миллиона рублей в Санкт-Петербурге и немного более 800 000 рублей в Тюмени.

https://1prime.ru/20241004/avto-851945598.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, покупка