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Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая
Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ
Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая
На российском авторынке появился китайский вариант кроссовера Skoda Kamiq GT, который имеет минимальные отличия от своего европейского тезки, говорится в... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T11:29+0300
2024-10-04T11:29+0300
россия
китай
авто
skoda
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На российском авторынке появился китайский вариант кроссовера Skoda Kamiq GT, который имеет минимальные отличия от своего европейского тезки, говорится в материале издания "Российская газета".В газете отметили, что китайская модель построена на более старой платформе PQ25, а не на MQB. Задние стойки и светотехника Kamiq GT имеют некоторые изменения, а также присутствуют другие дизайнерские особенности. Название GT в данном случае не означает мощный двигатель, а указывает на наличие 112-сильного двигателя MPI с естественным впрыском, который работает с обычной автоматической коробкой передач.Цена автомобиля составляет 3 200 000 рублей, но при покупке в кредит, со страховкой и при сдаче автомобиля можно получить выгоду, которая может достигать до 780 000 рублей.
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россия, китай, авто, skoda
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Skoda
11:29 04.10.2024
 
Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая

"Российская газета": дилеры начали продавать в России китайский Skoda Kamiq GT

© Фото : SkodaАвтомобиль Skoda Kamiq GT
Автомобиль Skoda Kamiq GT - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : Skoda
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На российском авторынке появился китайский вариант кроссовера Skoda Kamiq GT, который имеет минимальные отличия от своего европейского тезки, говорится в материале издания "Российская газета".
В газете отметили, что китайская модель построена на более старой платформе PQ25, а не на MQB. Задние стойки и светотехника Kamiq GT имеют некоторые изменения, а также присутствуют другие дизайнерские особенности. Название GT в данном случае не означает мощный двигатель, а указывает на наличие 112-сильного двигателя MPI с естественным впрыском, который работает с обычной автоматической коробкой передач.
Цена автомобиля составляет 3 200 000 рублей, но при покупке в кредит, со страховкой и при сдаче автомобиля можно получить выгоду, которая может достигать до 780 000 рублей.
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РОССИЯКИТАЙАвтоSkoda
 
 
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