https://1prime.ru/20241004/avto-851961377.html

Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая

Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая - 04.10.2024, ПРАЙМ

Цена удивит: дилеры начали продавать в России Skoda Kamiq GT из Китая

На российском авторынке появился китайский вариант кроссовера Skoda Kamiq GT, который имеет минимальные отличия от своего европейского тезки, говорится в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T11:29+0300

2024-10-04T11:29+0300

2024-10-04T11:29+0300

россия

китай

авто

skoda

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. На российском авторынке появился китайский вариант кроссовера Skoda Kamiq GT, который имеет минимальные отличия от своего европейского тезки, говорится в материале издания "Российская газета".В газете отметили, что китайская модель построена на более старой платформе PQ25, а не на MQB. Задние стойки и светотехника Kamiq GT имеют некоторые изменения, а также присутствуют другие дизайнерские особенности. Название GT в данном случае не означает мощный двигатель, а указывает на наличие 112-сильного двигателя MPI с естественным впрыском, который работает с обычной автоматической коробкой передач.Цена автомобиля составляет 3 200 000 рублей, но при покупке в кредит, со страховкой и при сдаче автомобиля можно получить выгоду, которая может достигать до 780 000 рублей.

https://1prime.ru/20240923/avto-851714144.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто, skoda