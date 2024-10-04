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Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР
Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР - 04.10.2024, ПРАЙМ
Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР
Автоконцерны Mercedes-Benz и BMW выступают против одобренных ранее Еврокомиссией пошлин на электромобили КНР, это решение противоречит свободной торговле и... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T19:01+0300
2024-10-04T19:01+0300
экономика
германия
авто
китай
электромобили
пошлины
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БЕРЛИН, 4 окт - ПРАЙМ. Автоконцерны Mercedes-Benz и BMW выступают против одобренных ранее Еврокомиссией пошлин на электромобили КНР, это решение противоречит свободной торговле и честной конкуренции, заявили представители компаний. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. "Голосование - фатальный сигнал для европейской автомобильной промышленности", - заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе агентству DPA. Тот факт, что Германия проголосовала против тарифов, повышает шансы на решение путем переговоров, считает он. Ципсе призвал к скорому принятию решения на переговорах Еврокомиссии с Китаем во избежание торгового конфликта, в ходе которого будут "лишь проигравшие". "Мы убеждены, что штрафные тарифы снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе", - сказала, в свою очередь, неназванная представительница Mercedes. По ее словам, свободная торговля и честная конкуренция обеспечивают процветание, рост и инновационную мощь. Намерение ввести подобные тарифы является ошибкой, которая может иметь далеко идущие негативные последствия, добавила она. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
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германия
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германия, авто, китай, электромобили, пошлины
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Авто, КИТАЙ, электромобили, пошлины
19:01 04.10.2024
 
Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР

Mercedes и BMW выступили против повышения пошлин на электромобили из Китая

© flickr.com / fdecomite%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© flickr.com / fdecomite
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БЕРЛИН, 4 окт - ПРАЙМ. Автоконцерны Mercedes-Benz и BMW выступают против одобренных ранее Еврокомиссией пошлин на электромобили КНР, это решение противоречит свободной торговле и честной конкуренции, заявили представители компаний.
В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
"Голосование - фатальный сигнал для европейской автомобильной промышленности", - заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе агентству DPA.
Тот факт, что Германия проголосовала против тарифов, повышает шансы на решение путем переговоров, считает он. Ципсе призвал к скорому принятию решения на переговорах Еврокомиссии с Китаем во избежание торгового конфликта, в ходе которого будут "лишь проигравшие".
"Мы убеждены, что штрафные тарифы снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе", - сказала, в свою очередь, неназванная представительница Mercedes.
По ее словам, свободная торговля и честная конкуренция обеспечивают процветание, рост и инновационную мощь. Намерение ввести подобные тарифы является ошибкой, которая может иметь далеко идущие негативные последствия, добавила она.
Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности.
В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Евросоюз одобрил пошлины на электромобили из Китая
12:53
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯАвтоКИТАЙэлектромобилипошлины
 
 
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